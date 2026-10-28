Phú Lạc nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo đà phát triển kinh tế

Thi công đường ĐT263 đoạn qua xóm Đồng Tiến.

Mỗi mùa mưa lũ, việc đi lại của hơn 300 hộ dân với trên 1.200 nhân khẩu ở xóm Đồng Tiến, xã Phú Lạc lại gặp nhiều khó khăn. Cầu thấp, đập tràn thường xuyên bị ngập sâu khiến giao thông chia cắt, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và việc học tập của trẻ em. Bởi vậy, tuyến đường kết nối liên xóm đang được thi công trở thành niềm mong đợi của đông đảo người dân.

Ông Dương Văn Đông, Trưởng xóm Đồng Tiến, chia sẻ: Người dân rất mong tuyến đường sớm hoàn thành để việc đi lại được thuận tiện và an toàn hơn, nhất là trong mùa mưa lũ.

Xác định giao thông là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, năm 2026, xã Phú Lạc tập trung nguồn lực nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến đường trọng điểm. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 2 tuyến đường kè và mặt đường bê tông, tổng chiều dài hơn 300m.

Đáng chú ý, tuyến đường kết nối Phú Lạc – Phú Thịnh dài trên 1km, mặt đường rộng 5m, nền đường rộng 6,5m đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Ông Trần Thanh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Hữu Sơn, cho biết: Đơn vị huy động tối đa nguồn lực, phấn đấu hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.

Không chỉ tập trung vào các công trình đang triển khai, Phú Lạc còn xây dựng kế hoạch nâng cấp, sửa chữa và khởi công các tuyến đường trong năm 2026 với tổng chiều dài trên 7,5km. Dự kiến cuối tháng 11, tuyến đường dài hơn 6,1km do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã làm chủ đầu tư sẽ được khởi công. Các công trình này được kỳ vọng cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ sản xuất của người dân.

Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã từng bước được hoàn thiện.

Theo ông Nguyễn Kim Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lạc, khi các tuyến đường hoàn thành, việc sản xuất, vận chuyển nông sản và giao thương giữa người dân xóm Đồng Tiến với xóm Đức Lương, xã Phú Thịnh sẽ thuận lợi hơn. Hệ thống giao thông kết nối còn giúp địa phương chủ động hơn trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và tổ chức di chuyển người dân đến khu vực trung tâm khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Tiếp nối những kết quả đạt được, năm 2027, xã Phú Lạc dự kiến tiếp tục đầu tư thêm 3,4km đường giao thông huyết mạch, với mặt đường rộng từ 5-6m, nền đường rộng tới 7m.

Hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện đang giúp Phú Lạc tăng cường kết nối, mở rộng giao thương. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần mở rộng cơ hội phát triển sản xuất và kinh tế - xã hội của địa phương.