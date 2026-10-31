Phú Lạc khai thác hiệu quả các nguồn thu

Mô hình kinh doanh của gia đình chị Hoàng Thị Thoa, xóm Thái Linh, xã Phú Lạc.

Gia đình chị Hoàng Thị Thoa, ở xóm Thái Linh, xã Phú Lạc, bắt đầu kinh doanh từ năm 2014. Từ quy mô nhỏ lẻ ban đầu, nhờ tích lũy vốn và sự hỗ trợ của ngân hàng, hoạt động kinh doanh của gia đình ngày càng phát triển, với vốn lưu động hiện đạt trên 1 tỷ đồng.

Chị Hoàng Thị Thoa chia sẻ: Gia đình tôi còn nhiều băn khoăn và nhiều điều chưa hiểu về thuế, nhưng các cán bộ ở xã và cơ quan thuế đã giải đáp những vướng mắc về thuế và hướng dẫn làm thủ tục nộp thuế rất tận tâm. Qua đó, gia đình tôi đã hiểu ra nhiều vấn đề và thực hiện đóng thuế đầy đủ.

Không chỉ các hộ kinh doanh, các hợp tác xã trên địa bàn cũng được chính quyền và cơ quan chức năng quan tâm hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.

Bà Đào Thị Thức, Giám đốc Hợp tác xã chè Nhật Thức, cho biết: Ngay từ khi thành lập, Hợp tác xã đã được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Đến nay, đơn vị bố trí kế toán phụ trách, thường xuyên theo dõi, ghi chép các khoản thu, chi, đầu vào, đầu ra và đơn hàng, bảo đảm hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Việc đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính, cùng với tăng cường quản lý và khai thác các nguồn thu đã góp phần nâng cao kết quả thu ngân sách của địa phương.

Tính đến ngày 15/10/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 13,852 tỷ đồng, bằng 147,6% kế hoạch năm. Trong đó, thu thuế, phí và lệ phí đạt 12,427 tỷ đồng, bằng 144,7% kế hoạch...

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Phú Lạc, cho biết: Địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác những nguồn thu có tiềm năng; đồng thời thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng ngân sách. Xã thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, kịp thời nhận diện những khoản thu đạt thấp để có giải pháp tháo gỡ. Công tác quản lý thu được thực hiện theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, không gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mở rộng tuyến đường tại xóm Đồng Tiến, xã Phú Lạc.

Cùng với nhiệm vụ tăng thu, Phú Lạc chú trọng điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm và đầu tư phát triển. Năm 2026, tổng vốn đầu tư công được giao cho xã gần 17,7 tỷ đồng.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các công trình, dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

Bên cạnh đó, sau sáp nhập, xã tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công thông qua kiểm kê, bàn giao nhà văn hóa các xóm, rà soát cơ sở vật chất trường học. Việc rà soát, sắp xếp và quản lý tài sản được chú trọng nhằm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Thời gian tới, địa phương xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Qua đó từng bước phát huy các nguồn lực tại chỗ, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.