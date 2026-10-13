Phủ kín vốn tín dụng chính sách toàn vùng đất Tuy Phước, Gia Lai

Từ đồng vốn ưu đãi đến sinh kế bền vững

Nếu 10 năm về trước, thu nhập bình quân đầu người ở Tuy Phước từng là một huyện thuộc tỉnh Bình Định cũ đạt 20 triệu đồng/năm thì tới đầu năm nay (2026), con số đã lên đến 62,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 2,24% năm 2022 xuống còn 1,89% năm 2025. Bên cạnh đó, Tuy Phước cũng hoàn thành trước thời hạn chương trình xóa sạch nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Lãnh đạo và cán bộ tín dụng NHCSXH Tuy Phước luôn bám sát cơ sở , tận tình hướng dẫn Nhân dân sử dụng vốn vay hiệu quả

Kết quả trên phản ánh sự quyết liệt chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp cán bộ, nhân dân, sự đồng tâm hợp lực của các ban ngành, doanh nghiệp, trong đó có Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Tuy Phước, tiền thân là Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tuy Phước đã luôn trực tiếp, tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên toàn địa bàn rộng 220 km2 với hơn 221 nghìn người sinh sống tại 13 xã, thị trấn trước đây, sau sáp nhập, sắp xếp thành 4 xã mới: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc của tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo và cán bộ tín dụng NHCSXH Tuy Phước luôn bám sát cơ sở , tận tình hướng dẫn Nhân dân sử dụng vốn vay hiệu quả

Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Đông, nguyên là Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước ông Huỳnh Nam cho biết: Khoảng 15 năm trước, đây là vùng quê thuần nông, đời sống nhân dân khó khăn bộn bề, thiếu vốn sản xuất trầm trọng. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước do NHCSXH tổ chức thực hiện, người dân từ miền đồi đến ven biển có thêm nguồn lực, chủ động đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn tín dụng chính sách trở thành động lực mạnh mẽ giúp người dân vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Bí thư chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Tuy Phước, ông Nguyễn Hoàng Nhất Nam, chia sẻ: Hơn 2 thập kỷ qua, kể từ khi thành lập đến nay, dù gặp khó khăn thách thức như thời tiết mưa bão bất thường, dịch bệnh Covid-19 lan rộng và cả trong thời điểm sắp xếp, mở rộng cấp xã, NHCSXH Tuy Phước luôn nỗ lực triển khai các biện pháp giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách thông suốt.

Ông Nguyễn Hoàng Nhất Nam (người mặc áo hồng đứng giữa), Giám đốc NHCSXH Tuy Phước dự lễ thành lập ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã Tuy Phước Đông

Cùng với đó, những cán bộ tín dụng chính sách không quản ngại gian khó, kiên trì bám sát cơ sở, hối hả chuyển tải mọi đồng vốn về tận làng xóm xa gần, tạo điều kiện giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi của Nhà nước thuận lợi, kịp thời vào vụ sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo và cán bộ tín dụng NHCSXH Tuy Phước luôn bám sát cơ sở , tận tình hướng dẫn Nhân dân sử dụng vốn vay hiệu quả

Chặng đường 24 năm xây dựng và phát triển, NHCSXH Tuy Phước đã duy trì thông suốt dòng chảy vốn tín dụng ưu đãi, phủ kín miền quê phía đông nam Gia Lai bằng cách giữ nguyên mạng lưới hoạt động cùng phương thức phục vụ nhân dân. Cụ thể hệ thống các Điểm giao dịch trên địa bàn xã cũ với các phiên giao dịch, lịch giao dịch định kỳ hàng tháng của NHCSXH được giữ vững, giúp người dân không phải đi xa, đỡ tốn kém chi phí, thời gian để vay vốn, trả nợ, nộp lãi. v.v... Song song đó, mạng lưới 246 Tổ TK&VV tại thôn xóm cũng được củng cố, kiện toàn, tiếp tục làm “cầu nối” giúp việc bình xét đúng đối tượng thụ hưởng được công khai, minh bạch. Nhờ vậy, tất thẩy hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở Tuy Phước có đủ điều kiện và nhu cầu chính đáng được tiếp cận dễ dàng những dịch vụ của NHCSXH; Sự phối hợp của NHCSXH cùng 4 tổ chức hội đoàn thể; nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, Đoàn thanh niên thêm chặt trẽ, nhịp nhàng, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo công tác tín dụng chính sách.

Đơn cử như xã Tuy Phước được thành lập từ đầu tháng 7/2025 trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính cũ tuy có diện tích rộng hơn (53,37km2) dân số đông thêm (hơn 77.500 người) nhưng vẫn được thụ hưởng đầy đủ chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước nên đã đạt kết quả nổi bật: Kinh tế tăng trưởng với giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng qua ước đạt trên 1500 tỷ đồng, giảm nhanh, giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo.

Lãnh đạo và cán bộ tín dụng NHCSXH Tuy Phước luôn bám sát cơ sở , tận tình hướng dẫn Nhân dân sử dụng vốn vay hiệu quả

“Mục tiêu hiện nay của xã là tiếp tục phối hợp với NHCSXH tăng cường chỉ đạo các hội, đoàn thể, các Tổ TK&VV thực hiện việc bình xét, công bằng, dân chủ, bảo đảm 100% đối tượng chính sách được vay vốn và sử dụng vẫn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế”. Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã Tuy Phước, ông Trần Minh Quang cho biết.

Chặng đường 24 năm qua, đặc biệt sau năm đầu tiên hòa nhập thực hiện công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” lịch sử của đất nước, mạch chảy vốn tín dụng chính sách trên vùng đất Tuy Phước luôn thông suốt ổn định. Tính đến 30/9/2026, tổng nguồn vốn của NHCSXH Tuy Phước đạt 760.245 triệu đồng, trong đó nguồn vốn huy động được gần 100.000 triệu đồng, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương là 7.300 triệu đồng. Theo đó, tổng dư nợ cũng đạt đến đích 760.245 triệu đồng, tăng 42.100 triệu đồng so với đầu năm và 12.109 hộ còn dư nợ.

Nguồn vốn đã tạo thuận lợi giúp người dân chủ động phát triển kinh tế. Điển hình về xã Tuy Phước Bắc đã chú trọng lồng ghép nguồn vốn tín dụng chính sách giúp người dân giảm nghèo nhanh, bền vững. Hiện tại, dư nợ của xã với NHCSXH là 149,3 tỷ đồng với 2.660 hộ vay. Nhờ sự lồng ghép được thực hiện xuyên suốt, đã góp phần đưa tỷ lệ nghèo đa chiều toàn xã Tuy Phước Bắc giảm 1,6% (cuối năm 2025).

Còn ở xã Tuy Phước Tây, việc giảm nghèo được thể hiện thông qua hàng chục tỷ đồng vốn giải quyết việc làm của NHCSXH Tuy Phước đã giúp 475 lượt hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ để đầu tư phát triển kinh tế, dựng xây cuộc sống mới.

Tương tự, Hội cựu chiến binh xã Tuy Phước đã động viên, tạo điều kiện giúp nhiều hội viên vay vốn chính sách thuận lợi, sử dụng vốn vay đúng mục đích. Anh Tống Văn Toán ngụ tại thôn Vân Hội xã Tuy Phước là một trong số điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi từ nguồn vốn vay chính sách kết hợp với nguồn quỹ “tình đồng đội”, để mở xưởng sản xuất các mặt hàng gia dụng bằng inox như bàn ghế, tủ kệ…

Với bản chất “Bộ đội Cụ Hồ", anh Tống Văn Toán quyết tâm vừa làm vừa học, vừa cải tiến, nâng cao chất lượng vừa tiếp thị, quảng bá sản phẩm. Nhờ vậy, sản phẩm của cơ sở ngày càng đạt chất lượng và thu hút thêm nhiều khách hàng giúp gia đình anh thoát nghèo có của ăn, của để, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động tại chỗ.

Giữ vững mạch chảy vốn chính sách

Chặng đường xây dựng phát triển 24 năm, toàn bộ hoạt động giao dịch tín dụng chính sách ở Tuy Phước diễn ra khẩn trương, tích cực. Mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch được duy trì ổn, tiếp tục phục vụ nhân dân tận tình, hiệu quả. Nổi bật nhất là từ ngày sáp nhập, mở rộng đơn vị hành chính cấp xã, NHCSXH Tuy Phước đã bắt nhịp, hòa nhập giữ vững, thông suốt mạch chạy tín dụng chính sách.

NHCSXH Tuy Phước tích cực cho vay vốn tại mạng lưới điểm giao dịch xã

Giám đốc NHCSXH Tuy Phước Nguyễn Hoàng Nhất Nam khẳng định: mặc dù bộ máy chính quyền địa phương có nhiều thay đổi cũng như tên gọi hành chính có khác trước nhưng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm của người dân không giảm. Bởi vậy, nhiệm vụ chính của NHCSXH vẫn luôn chủ động vượt khó khăn, bám sát cơ sở, để "thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tập trung huy động nguồn vốn, chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến đúng từng hộ nghèo, từng đối tượng chính sách.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được giữ vững dòng chảy và phủ kín vùng đất Tuy Phước, NHCSXH thực sự làm “cánh tay nối dài" của Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách an sinh xã hội, được ghi nhận là "trụ cột” và “điểm sáng” đối với công cuộc giảm nghèo bền vững. Bước vào cuộc hành trình mới, NHCSXH Tuy Phước bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo địa phương và sự hướng dẫn của NHCSXH cấp trên để tổ chức tốt việc thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp xã thay cho cấp huyện trước đây, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng mới, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác nhằm bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Song hành việc tiếp tục thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, NHCSXH Tuy Phước coi trọng nhiệm vụ nâng cao chất lượng tín dụng gắn với mở rộng độ che phủ chính sách, thông qua việc ưu tiên ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng nhằm đưa các giao dịch ngân hàng hiện đại đến gần dân, sát dân hơn.

Trên những điểm tựa thành công của hoạt động tín dụng chính sách trong thời gian qua, NHCSXH Tuy Phước đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ các chương trình tín dụng do ngân hàng cấp trên giao và nỗ lực giữ vững mạch chảy tín dụng ưu đãi thông suốt để phục vụ nhân dân tốt nhất, đóng góp thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững.