Phụ kiện công nghệ Micropack có gì qua trải nghiệm thực tế?

Đồng thời, đại diện Micropack cũng đã trực tiếp chia sẻ về định hướng phát triển thương hiệu, triết lý sản phẩm và kế hoạch mở rộng tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Micropack chia sẻ tại sự kiện

Micropack là thương hiệu phụ kiện công nghệ đến từ Hong Kong, phát triển danh mục sản phẩm phục vụ nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, từ làm việc, học tập, di chuyển đến giải trí và gaming.

Không gian trải nghiệm hệ sinh thái phụ kiện công nghệ Micropack tại sự kiện

Nếu trước đây phụ kiện công nghệ thường được xem là những thiết bị bổ trợ, sự phát triển nhanh của laptop, smartphone, tablet và các mô hình làm việc linh hoạt đang khiến vai trò của nhóm sản phẩm này ngày càng quan trọng.

Người dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến thông số kỹ thuật mà còn yêu cầu cao hơn về hiệu suất, khả năng kết nối, thiết kế, tính di động, độ an toàn và trải nghiệm sử dụng thực tế.

Bàn demo trải nghiệm sản phẩm

Đây cũng là hướng phát triển mà Micropack đang theo đuổi khi mở rộng hệ sinh thái từ các thiết bị ngoại vi máy tính như chuột, bàn phím đến phụ kiện gaming, thiết bị hỗ trợ công việc, củ sạc, pin sạc dự phòng và nhiều giải pháp dành cho thiết bị di động.

Khu vực Gaming Zone

Tại workshop, khách tham dự đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm nhiều nhóm sản phẩm Micropack và đánh giá từ thiết kế, chất liệu, cảm giác sử dụng đến tính năng và khả năng ứng dụng trong các tình huống thực tế.

Một trong những điểm nhấn của workshop là cách Micropack và TLC Trading xây dựng các khu vực trải nghiệm theo ngữ cảnh sử dụng, thay vì chỉ trưng bày sản phẩm riêng lẻ.

Khu vực Work Zone

Nếu như tại Work Zone, các thiết bị được kết hợp trong một không gian làm việc với máy tính, laptop, tablet và hệ thống phụ kiện hỗ trợ kết nối, nguồn và sạc. Người tham dự có thể hình dung rõ hơn cách từng sản phẩm hoạt động trong một hệ sinh thái công nghệ thực tế.

Thì trong khu Gaming Zone lại tập trung vào các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím và các sản phẩm hướng đến nhu cầu giải trí, giúp khách tham dự trực tiếp kiểm tra cảm giác sử dụng, khả năng thao tác và thiết kế sản phẩm.

Khu vực dành cho Mobile Accessories

Khu vực dành cho Mobile Accessories

Bên cạnh đó là khu vực dành cho mobile accessories, giới thiệu các giải pháp nguồn và sạc dành cho smartphone, tablet và các thiết bị cá nhân.

Cách bố trí này thể hiện một trong những thông điệp chính của workshop: giá trị của phụ kiện công nghệ không chỉ nằm trên bảng thông số mà cần được đánh giá thông qua trải nghiệm sử dụng thực tế.

Không chỉ là buổi workshop chia sẻ về hệ sinh thái phụ kiện công nghệ của mình, đại diện Micropack còn muốn lắng nghe, trao đổi và gặp gỡ người dùng Việt Nam.

Sản phẩm trong khu Work Zone rất ấn tượng

Thu hút đông đảo khách tham dự trải nghiệm

Ông Sergio Maraffio, đại diện Micropack, cũng đã có bài chia sẻ về định hướng phát triển thương hiệu, triết lý thiết kế, hệ sinh thái sản phẩm cũng như những kế hoạch của Micropack tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Thông qua hoạt động trải nghiệm và trao đổi trực tiếp, thương hiệu có cơ hội tiếp nhận ý kiến từ reviewer, KOC, cộng đồng công nghệ và người dùng... những phản hồi có giá trị trong việc đánh giá mức độ phù hợp của sản phẩm với nhu cầu thực tế tại Việt Nam.

Đại diện TLC Trading, chị Lisa Châu, chia sẻ tại sự kiện

“Chúng tôi không muốn đây chỉ là một buổi giới thiệu sản phẩm. TLC và Micropack mong muốn mọi người có thể trực tiếp trải nghiệm, đặt câu hỏi, trao đổivà đưa ra những nhận xét thực tế. Những phản hồi từ cộng đồng công nghệ, reviewer và người dùng là nguồn thông tin quan trọng để thương hiệu hiểu thịtrường Việt Nam tốt hơn và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm trong tương lai.” Đại diện TLC Trading chia sẻ.

Micropack hiện được Công ty TNHH Thương mại TLC Việt Nam – TLC Trading phân phối chính thức tại Việt Nam. Sau hơn 10 năm hoạt động, TLC đã xây dựng mạng lưới phân phối trên toàn quốc, hợp tác với gần 200 đối tác và đưa sản phẩm đến gần 2.000 điểm bán.