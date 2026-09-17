Phụ huynh vào lớp bọc chân bàn giúp con có môi trường học tập an toàn

Phụ huynh học sinh lớp 2/4, Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội, TPHCM) bọc chân bàn, chân ghế giúp học sinh có môi trường học tập an toàn.

Việc vào lớp bọc chân bàn, chân ghế được tập thể phụ huynh học sinh lớp 2/4, Trường Tiểu học Chi Lăng nhất trí cao và thực hiện trên tinh thần tự nguyện, qua đó góp phần tạo ra môi trường học tập an toàn cho học sinh.

Phụ huynh học sinh lớp 2/4, Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội, TPHCM) bọc chân bàn, chân ghế giúp học sinh có môi trường học tập an toàn.

Trước đó, nhà trường đã tiến hành rà soát, sơn sửa tất cả bàn, ghế, đảm bảo an toàn cho học sinh trước khi bước vào năm học mới. Bàn ghế của học sinh Trường Tiểu học Chi Lăng là loại bàn, ghế rời; mỗi học sinh có một bộ bàn, ghế riêng, thuận tiện trong việc di chuyển hoặc phục vụ hoạt động học tập cá nhân của các em.

Tuy nhiên, với mong muốn được góp sức cùng nhà trường trong việc tạo ra môi trường học tập an toàn cho học sinh, phụ huynh học sinh lớp 2/4 đã tự nguyện vào lớp bọc chân bàn, chân ghế bằng các miệng đệm bằng vải.

"Có người góp vải, người góp kéo, người bỏ công. Mỗi người một việc nên ai cũng vui và cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa. Qua việc phối hợp cùng nhau, tập thể phụ huynh thêm gắn kết, chia sẻ nhiều ý tưởng đối với việc đồng hành cùng con trong năm học", một phụ huynh học sinh cho biết.