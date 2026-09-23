Phụ huynh TP.HCM xuống tận bếp kiểm tra suất ăn bán trú 39.000 đồng

Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh) hiện có 2 cơ sở với hơn 1.300 suất ăn/ngày. Ngày 23/9, tại chương trình giờ ăn mở, nhà trường công khai đơn vị cung cấp thực phẩm, nước uống cho nhà trường; đồng thời công khai cách lên thực đơn, tính toán dinh dưỡng cho học sinh hàng tuần, hàng tháng.

Khi nắm rõ quy trình, phụ huynh được mời tham quan khu vực bếp ăn một chiều, gồm các khu tách biệt: khu sơ chế, hấp khăn, hấp vật dụng ăn uống; khu chế biến được đầu bếp chuyên nghiệp phụ trách…

Thức ăn chín được chuyển ra ngoài bằng lối đi riêng, tránh các ảnh hưởng từ khu vực đồ sống. Hôm nay, mỗi phần ăn có trứng chiên thịt, bí đỏ xào thịt và đậu phộng, canh bắp cải.

Có mặt tại lớp trong giờ ăn của con, nhiều phụ huynh không giấu được hạnh phúc khi thấy con ăn ngon. Chị Phương Mai, phụ huynh học sinh lớp 1, nói: “Gần đây, khi đọc những thông tin tiêu cực về suất ăn bán trú ở Hà Nội, TP.HCM, tôi rất lo lắng. Nhưng sau buổi hôm nay, tôi đã yên tâm hơn về bữa ăn của con, cả về chất lượng món ăn lẫn cách phục vụ của thầy cô. Với mức giá 39.000 đồng cho cả bữa trưa và bữa xế, tôi thấy rất phù hợp”.

Thức ăn được các bảo mẫu cho vào các dụng cụ chứa và đưa đến các lớp học bằng xe đẩy. Học sinh sẽ chủ động lấy thức ăn theo nhu cầu và định lượng giáo viên hướng dẫn và ăn tại lớp. Việc này nhằm để rèn kỹ năng tự giác, biết đưa ra quyết định và khéo léo của học sinh. Nếu chưa no, các em được lấy thêm.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết giờ ăn mở được nhà trường tổ 2 lần trong năm, vào đầu mỗi học kỳ. Còn thực đơn, quy trình tiếp phẩm, hình ảnh bữa ăn, cách thức lưu mẫu… được nhà trường cập nhật mỗi ngày trên website để phụ huynh dễ quan sát.

Lần thứ ba tham gia hoạt động, chị Minh Tú, phụ huynh học sinh lớp 5, cho biết: “Tôi có 2 bé đang học ở trường và đều kén ăn. Vậy nên, năm nào tôi cũng đến trường để kiểm tra bữa ăn. Năm nay, con nói đồ ăn ngon hơn, có hôm con còn xin thêm cơm. Dù tham gia nhiều lần, tôi vẫn bất ngờ khi mỗi năm trường đều đổi mới, cải thiện hoạt động để huynh yên tâm hơn”.

Để đảm bảo an toàn, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường cũng ăn cùng thực đơn với học sinh trước học sinh 30 phút để đánh giá bữa ăn. 2 tuần một lần, các nhân sự tham gia tổ chức bán trú sẽ hoán đổi vị trí công việc cho nhau để kiểm soát chu trình.

Chương trình giờ ăn mở tại trường tiểu học giúp phụ huynh có cơ hội tham quan bếp ăn và dùng bữa trưa với khẩu phần y hệt những học sinh.

Mỗi năm, trường đều tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bảo mẫu, cấp dưỡng… về việc tổ chức giờ ăn bán trú. Từ đó đảm bảo từ khâu lựa chọn đơn vị cung cấp, lên thực đơn, nấu ăn đến tổ chức ăn đều được thực hiện và giám sát cẩn trọng, đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh theo từng độ tuổi.

Sau khi thăm lớp, phụ huynh trực tiếp dùng thử bữa ăn với khẩu phần giống học sinh. Chị Minh Thư, phụ huynh học sinh lớp 1, chia sẻ: “Tất cả món đều nêm nếm vừa vặn, đầy đủ các nhóm dinh dưỡng. Đôi khi ở nhà, tôi còn chưa chắc nấu được một bữa đầy đủ như vậy. Đặc biệt, trường tạo điều kiện để phụ huynh được tham quan, kiểm tra bữa ăn của con bất cứ lúc nào. Tôi thấy đó là cách làm rất tốt, giúp phụ huynh yên tâm hơn”.

“Nhà trường luôn tạo điều kiện để phụ huynh giám sát bữa ăn, và rất mong nhận được sự góp ý từ cha mẹ học sinh để hoạt động ngày càng tốt hơn”, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh.