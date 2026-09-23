Phụ huynh tố bữa ăn bán trú 'toàn tóp mỡ', Xã yêu cầu giám định mẫu thịt

Ông Trịnh Văn Cường cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Văn hóa - Xã hội của xã Quảng Bị đã đến trường làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn và đại diện phụ huynh để làm rõ sự việc.

Theo ông Cường, qua làm việc, thực phẩm nhập vào trường gồm thịt chân giò, thịt mông và thịt ba chỉ. Tất cả các loại thực phẩm này có đầy đủ hóa đơn.

Đối với phần thịt được phụ huynh phản ánh là “tóp mỡ”, ông cho rằng trong quá trình chế biến, đầu bếp thái thịt chưa khéo khiến một số miếng thịt nạc có màu trắng, cong lên, nhìn giống mỡ.

“Thực tế, thịt chân giò cũng có phần nhiều mỡ”, ông Cường nói và khẳng định, không có tóp mỡ như thông tin được phản ánh.

Khay thịt được phụ huynh phản ánh là " toàn tóp mỡ"

Tuy nhiên, tại cuộc họp giữa các bên, để có cơ sở xác định chất lượng thực phẩm, Phòng Văn hóa - Xã hội yêu cầu công ty cung cấp suất ăn, nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp đưa mẫu đi giám định. Các mẫu được mang đi giám định gồm: mẫu lưu tại tủ lưu mẫu của trường và mẫu từ suất ăn học sinh.

Ông Cường cho biết các mẫu hiện đã được đưa đi và kết quả giám định sẽ là căn cứ để xác định chất lượng thực phẩm.

Bên cạnh việc làm rõ vụ việc, Phòng Văn hóa - Xã hội yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn bảo đảm thực phẩm đúng với thực đơn đã đăng ký và thực đơn các bữa ăn của trường.

Nhà trường cũng được yêu cầu tăng cường giám sát toàn bộ quy trình, từ khi thực phẩm được nhập vào, chế biến, vận chuyển đến khi suất ăn được đưa tới học sinh. Nhân viên nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh cử người theo dõi các khâu này, đồng thời tăng cường sự tham gia giám sát của phụ huynh nhằm bảo đảm chất lượng bữa ăn.

Tại buổi làm việc, phụ huynh đề nghị công ty cung cấp thực phẩm làm rõ nguồn gốc, xuất xứ và hồ sơ của thịt lợn sử dụng cho học sinh, nhất là thực phẩm trong ngày 23/9.

Phụ huynh chụp suất ăn được cho là của học sinh Trường tiểu học Quảng Bị 1.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh phụ huynh kiểm tra ăn của Trường tiểu học Quảng Bị 1 và cho rằng, suất ăn của học sinh ngày 23/9 có tóp mỡ.

Trong video, người đàn ông quay khu vực chia cơm và khẳng định: thịt dành cho học sinh toàn là tóp mỡ. Sau đó, người đàn ông này gọi thêm người khác đến để kiểm chứng.

Trước thắc mắc của phụ huynh, một nhân viên bếp giải thích, đó không phải là thịt tóp mỡ mà là thịt ba chỉ và thịt chân giò được thái ra.

Cũng trong video, phụ huynh này cho rằng, phần thịt toàn tóp mỡ được nhân viên bếp chia vào từng khay cho học sinh. Trong khay có cơm, giá đỗ, thịt băm xào và thịt được cho là “toàn tóp mỡ”.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Bị 1 nói, thực đơn của nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh không có tóp mỡ. Thông tin lan truyền là chưa được kiểm chứng.

Được biết, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 hiện có hơn 2.600 học sinh. Giá suất ăn bán trú là 40.000 đồng/ học sinh/bữa.

Năm học này, thành phố Hà Nội hỗ trợ 28.000 đồng đối với một học sinh cho một bữa ăn bán trú; học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ đến 40.000 đồng.

Tuy nhiên, từ đầu năm học đến nay, Hà Nội liên tiếp xảy ra các sự việc như: suất ăn lèo tèo ở TRường tiểu học Trung Giã (xã Trung Giã); học sinh chờ cơm đến 13 giờ chiều ở Trường tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai); phụ huynh phát hiện thịt gà tôm bốc mùi ở Trường tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa)…