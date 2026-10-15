Phụ huynh tại Hà Nội chủ động trang bị mũ bảo hiểm khi đưa đón con

Chỉ trong một tháng, từ ngày 4/9 đến 6/10, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã xử lý 4.252 trường hợp phụ huynh và học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có 3.063 trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm.

Trước tình hình này, Công an TP Hà Nội triển khai Kế hoạch số 437/KH-CAHN nhằm tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm trong năm học 2026-2027, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm của phụ huynh trong việc bảo đảm an toàn cho con.

Ghi nhận tại cổng trường giờ tan học, phần lớn các phụ huynh đến đón con đều đã đội mũ bảo hiểm và trang bị thêm mũ cho con mình.

Phụ huynh chủ động đội mũ bảo hiểm cho con trước khi bắt đầu lưu thông trên đường. Ảnh: Kim Tuyến

Ông Vũ Xuân Quang (70 tuổi), khi đưa đón cháu trai luôn chuẩn bị sẵn một đến hai chiếc mũ bảo hiểm trên xe máy để sử dụng. Khi lựa chọn các loại mũ, ông cũng quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng nhằm tăng khả năng bảo vệ khi xảy ra va chạm. Ông Quang cho rằng chấp hành các quy định về an toàn giao thông là điều cần thiết, bởi không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho mọi người.

Ông Quang và cháu trai đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng cách khi đi xe máy. Ảnh: Kim Tuyến

Cùng quan điểm, cô Hồng Anh (49 tuổi), cho biết gia đình luôn trang bị mũ bảo hiểm cho con khi đưa đón con bằng xe máy. Theo cô, việc giáo dục ý thức an toàn giao thông cần bắt đầu từ sớm để trẻ hình thành thói quen tự giác.

Bên cạnh sự chuẩn bị của cha mẹ, sự nhận thức của học sinh cũng là yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn. Em Vũ Ngân Hà (14 tuổi), học sinh trường THCS Cầu Giấy B, cho biết em hiểu việc đội mũ bảo hiểm không chỉ nhằm chấp hành quy định mà còn để bảo vệ sự an toàn của bản thân.

“Nếu không đội mũ bảo hiểm thì sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và vi phạm quy định pháp luật.” Hà nhận thức rõ.

Hà cho biết thêm, nhà trường có nội quy yêu cầu học sinh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông; những trường hợp vi phạm sẽ có hình thức xử lý tùy theo mức độ. “Gia đình em cũng thường xuyên nhắc nhở, giáo dục về vấn đề này. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường giúp những kiến thức được tuyên truyền trở thành ý thức trong hành vi hằng ngày của em.” Hà chia sẻ.

Tại nhiều trường học trên địa bàn TP Hà Nội, các nhà trường đã phối hợp với đơn vị sản xuất, kinh doanh xe máy trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh, góp phần hưởng ứng chiến dịch nâng cao ý thức an toàn giao thông cho học sinh. Từ sự chủ động của phụ huynh đến việc giáo dục tại trường học, những hành động thiết thực đang góp phần hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm và nâng cao ý thức an toàn giao thông cho học sinh.