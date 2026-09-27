Phụ huynh phối hợp giám sát thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn

Công tác đảm bảo an toàn bán trú luôn là quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Ảnh: Đình Tuệ.

Phụ huynh cùng thấu hiểu, sẻ chia

Bữa ăn học đường dành cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông tại các nhà trường luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh.

Tại Trường Mầm non Đống Đa (phường Đống Đa, Hà Nội), công tác đảm bảo an toàn bán trú luôn luôn được chú trọng. Trong năm học 2026–2027, việc chủ động phối hợp và giám sát chặt chẽ giữa phụ huynh với nhà trường đóng vai trò quan trọng để tạo dựng môi trường giáo dục an toàn để trẻ phát triển toàn diện.

Phụ huynh cùng tham gia kiểm tra hồ sơ năng lực của các đơn vị cung cấp.

Đại diện nhà trường, phụ huynh và nhà cung cấp ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bà Nguyễn Thị Vân Thoa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường luôn mong muốn các bậc phụ huynh có thể tham gia phối hợp vào công tác giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm ngay từ gốc. Trong đó, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm ngay từ khâu tiếp nhận, tiếp đó là giám sát khâu chế biến, lưu mẫu thức ăn, chia suất cho trẻ được thực hiện thường xuyên.

Khi cha mẹ trực tiếp kiểm tra việc tiếp nhận thực phẩm tươi sống vào mỗi sáng, quan sát quy trình chế biến tại bếp ăn một chiều hay tham gia vào giờ ăn của trẻ, các đơn vị cung cấp thực phẩm và nhân viên bếp ăn sẽ nâng cao tối đa ý thức trách nhiệm. Định lượng bữa ăn, chất lượng dinh dưỡng và tiêu chuẩn vệ sinh nhờ đó luôn được duy trì ở mức cao nhất.

Việc chia suất ăn tới các lớp đảm bảo đúng định lượng thực phẩm như trong thực đơn.

Trẻ tại Trường Mầm non Đống Đa trong giờ ăn bán trú trên lớp.

Chị Nguyễn Thị Vân, phụ huynh Trường Mầm non Đống Đa chia sẻ, tham gia công tác giám sát bán trú tại trường, chị được trực tiếp cảm nhận về độ tươi ngon của thực phẩm cùng quá trình chế biến, truy xuất nguồn gốc thực phẩm đảm bảo mới nhận vào bếp ăn. Các con được ăn uống, chăm sóc đầy đủ từ bữa ăn, giấc ngủ mỗi ngày nên bố mẹ hoàn toàn yên tâm.

"Hơn cả một hoạt động kiểm tra, sự phối hợp này mang ý nghĩa gắn kết niềm tin. Khi nhà trường chủ động mở cửa đón nhận sự giám sát, phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con em mình. Sự thấu hiểu những vất vả của các cô giáo, cô nuôi trong công tác bán trú cũng từ đó mà nhân lên, tạo nên sự sẻ chia và đồng thuận cao trong mọi hoạt động của nhà trường", bà Nguyễn Thị Vân Thoa bày tỏ.

Kiểm soát thực phẩm từ gốc

Phụ huynh tham gia giám sát an toàn thực phẩm ngay từ trang trại.

Cũng trong tuần vừa qua, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội) cùng nhân viên y tế, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đã phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội và Trung tâm Y tế phường Hồng Hà tổ chức kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại đơn vị cung cấp suất ăn cho nhà trường.

Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn cung thực phẩm từ khâu sản xuất, sơ chế, chế biến đến khi đưa vào bữa ăn của học sinh, đồng thời đánh giá việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn tại khu bếp và tính minh bạch của nguồn gốc thực phẩm. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc xây dựng bếp ăn học đường an toàn, chất lượng.

Qua kiểm tra thực tế tại khu bếp ăn, đoàn ghi nhận bếp được tổ chức theo quy trình một chiều, bảo đảm tách biệt khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm sống và thực phẩm đã chín, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo trong quá trình chế biến. Nhân viên bếp thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh cá nhân, sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ, đội mũ và đeo găng tay trong quá trình làm việc.

Các khâu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đều được giám sát nghiêm ngặt.

Bà Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, đoàn đã tiến hành truy xuất nguồn gốc rau, củ, quả sử dụng trong bữa ăn học sinh. Nguồn rau được cung cấp từ các vùng trồng đạt tiêu chuẩn VietGAP, có hồ sơ và thông tin nguồn gốc rõ ràng; rau chỉ được thu hoạch khi đủ thời gian sinh trưởng theo quy định, bảo đảm chất lượng và an toàn trước khi đưa vào chế biến.

Thông qua hoạt động kiểm tra, nhà trường tiếp tục khẳng định nguyên tắc “an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu”, tăng cường kiểm soát ngay từ nguồn cung, kịp thời phát hiện và phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

"Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, trong đó mỗi bữa ăn của học sinh không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn được chăm chút bằng sự trách nhiệm, minh bạch và đồng hành của nhà trường – gia đình – đơn vị cung cấp suất ăn – cơ quan quản lý", bà Nguyễn Thị Vân Hồng trao đổi.

Trong buổi làm việc với ngành Giáo dục Hà Nội về triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu, các nhà cung cấp phải đủ năng lực, đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ nấu ăn và phải có sự phối hợp phù hợp với nhà trường trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời đề cao trách nhiệm của các cấp trong quá trình triển khai công tác bán trú trường học.