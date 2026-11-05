Phụ huynh phát hiện thịt lợn bở, nhũn vào trường học ở Hà Nội

Hình ảnh thịt có dấu hiệu bất thường do phụ huynh ghi nhận. Ảnh: Cắt từ clip.

Sáng 5/11, nhiều phụ huynh tại trường Mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt) phản ánh trong quá trình giám sát việc giao nhận thực phẩm tại trường, họ phát hiện một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường. Khi dùng tay ấn mạnh, thịt có cảm giác bở, nát, không giữ được độ săn chắc của thịt tươi.

Bề mặt miếng thịt cũng có màu sắc nhợt nhạt, khiến những người chứng kiến đặt nghi vấn về chất lượng thực phẩm ôi thiu, không đảm bảo.

Trước phản ánh trên, sáng 5/11, UBND phường Phương Liệt đã thông tin ban đầu về sự việc. Cụ thể, thực phẩm (thịt lợn) do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp cho trường Mầm non Phương Liệt.

Khoảng 7h30 ngày 4/11, trong quá trình giao nhận, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường (gồm đại diện ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên và đại diện cha mẹ học sinh) phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Ngay khi phát hiện sự việc, tổ tự giám sát đã báo cáo hiệu trưởng, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp ngay lô thực phẩm thay thế bảo đảm chất lượng theo đúng quy định.

"Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ đã được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ kiểm tra", UBND phường cho biết.

Cùng với đó, chính quyền địa phương đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp xuống làm việc để xác minh, thống nhất phương án xử lý. Kết quả kiểm tra nhanh chỉ tiêu sulfite trên 2 mẫu thịt lợn (do Trạm Y tế/thành viên đoàn kiểm tra phường) đều cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khách quan, khoa học và minh bạch, đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.