Phụ huynh phát hiện thịt lợn bở, nhũn bất thường tại trường mầm non ở Hà Nội

Theo phản ánh của các phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội), ngày 4/11, trong quá trình giám sát việc giao nhận thực phẩm tại trường, phụ huynh phát hiện một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường như thịt nạc mềm nhũn “như mọc”. Khi dùng tay ấn mạnh, thịt có cảm giác bở, nát.

Một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường. Ảnh chụp màn hình

Tình trạng này khiến phụ huynh lo ngại về chất lượng thực phẩm được sử dụng để chế biến trong bữa ăn bán trú của trẻ. Vì lo lắng, trưa nay (ngày 5/11), một số phụ huynh đã tới trường để đón con về.

“Xem thông tin về chất lượng bữa ăn của nhà trường, gia đình tôi lo quá nên đưa cháu về nhà ăn cho yên tâm, chờ sự việc làm rõ sẽ tính tiếp”, một phụ huynh chia sẻ.

Trước phản ánh trên, UBND phường Phương Liệt thông tin ban đầu về sự việc. Theo đó, vào 7h30 ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm cung cấp theo thực đơn hàng ngày, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường đã phát hiện thịt có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Ngay sau đó, tổ tự giám sát báo cáo hiệu trưởng, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế, bảo đảm chất lượng theo quy định. Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ công tác kiểm tra.

Ban Giám hiệu nhà trường đồng thời báo cáo sự việc tới UBND phường. UBND phường Phương Liệt xuống làm việc để xác minh, thống nhất phương án xử lý.

Một số gia đình lo lắng đã tới trường để đón trẻ về. Ảnh: Thúy Nga

Đối với số thịt lợn có dấu hiệu bất thường, kết quả kiểm tra nhanh chỉ tiêu sulfite trên hai mẫu thịt cho kết quả âm tính.

“Tuy nhiên, để bảo đảm tính khách quan, khoa học và minh bạch, đoàn kiểm tra đã niêm phong 150gr mẫu thịt lợn để kiểm nghiệm chuyên sâu”, UBND phường Phương Liệt thông tin.

Dự kiến, kết quả sẽ có trong ngày 16/11.