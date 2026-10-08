Phụ huynh phản ánh thái độ bác sĩ, Bệnh viện Nhi Đồng 1 nói gì?

Chiều 8/10, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) đã có phản hồi chính thức về ý kiến của một phụ huynh liên quan tới thái độ của bác sĩ.

Trước đó, vào ngày 5/10, phụ huynh tên C.T.M. đã chia sẻ trên mạng xã hội những bức xúc khi đưa con tới phòng khám E03.06 của Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Theo chị M, bé bị sốt cao, lừ đừ, nôn ói, run rẩy và không thể ngồi vững. Do bên ngoài đông người và không đủ chỗ ngồi, chị xin đưa bé vào trong phòng khám ngồi chờ nhưng nữ bác sĩ vừa hỏi vừa đập tập sổ xuống bàn: "Ai mời chị vào?".

Chị M. kể tiếp, khi con của chị tới lượt, đã ngồi trên ghế khám, nữ bác sĩ trên vẫn "hét" tên trong sổ và hỏi ngược: "Chị không khai thì ai biết con chị tên gì?". Sự việc lên tới đỉnh điểm khi bác sĩ đập bút xuống bàn, mở mạnh cửa bỏ ra ngoài, yêu cầu chuyển bệnh nhi qua phòng khám khác.

Phản ánh của phụ huynh trên mạng xã hội vì thái độ của bác sĩ. Ảnh chụp màn hình

Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, qua xác minh, bệnh nhi trên đã được xử trí hạ sốt trước khi vào phòng khám. Thời điểm đó, do phòng khám đông, bác sĩ yêu cầu người mẹ và trẻ chờ bên ngoài để đảm bảo không gian thăm khám nhưng chưa giải thích đầy đủ để gia đình thông cảm.

Khi gọi tên để xác nhận đúng bệnh nhân, cách giao tiếp của bác sĩ đã dẫn đến trao đổi căng thẳng. Lo ngại làm chậm việc thăm khám các bệnh nhi khác, bác sĩ đã chủ động liên hệ bộ phận điều hành nhờ đồng nghiệp khám thay.

Bộ phận điều hành đã kịp thời đưa trẻ đến bác sĩ khác thăm khám, cử nhân sự hỗ trợ xét nghiệm, chụp phim, nhận thuốc và hoàn tất lượt khám. Điều hành Khu Khám Bệnh cũng đã xin lỗi gia đình trước khi trẻ ra về.

Trong sáng 8/10, đại diện bệnh viện và gia đình chị M. đã trao đổi trên tinh thần cởi mở, cầu thị và giải quyết trọn vẹn các khúc mắc.

Bệnh viện rất lấy làm tiếc về việc bác sĩ có thái độ giao tiếp chưa phù hợp, chưa giải đáp thắc mắc cũng như chưa cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người nhà bệnh nhi ngay thời điểm đó.

Lãnh đạo khoa gửi lời xin lỗi gia đình chị M. đồng thời khoa đã họp và yêu cầu bác sĩ thực hiện cam kết, xử lý theo quy định.