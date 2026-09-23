Phụ huynh phản ánh suất ăn bán trú học sinh giống 'tóp mỡ', xã Quảng Bị nói gì?

Sáng 23/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video được cho là ghi lại tại bếp ăn bán trú của Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (Hà Nội), thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh.

Theo đó, trong quá trình kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú của trường, một số phụ huynh cho rằng nhiều khay thịt được chuẩn bị cho bữa trưa ngày 23/9 chủ yếu là phần mỡ, nhìn giống tóp mỡ.

Hình ảnh tại bếp ăn bán trú Trường tiểu học Quảng Bị 1 lan truyền trên mạng. Ảnh: MXH.

Khi phụ huynh đặt câu hỏi về thực phẩm trong khay, một nam nhân viên tại bếp ăn giải thích đây không phải tóp mỡ mà là thịt nạc, thịt chân giò và thịt ba chỉ nguyên tảng được thái nhỏ để chế biến món ăn cho học sinh.

Ngoài phần thịt, phụ huynh còn quay lại hình ảnh các suất ăn sau khi được nhân viên bếp chia vào khay. Theo phản ánh, suất ăn gồm chủ yếu rau giá, phần thịt được cho là tóp mỡ và thịt xay.

Liên quan vụ việc, chiều 23/9, ông Trịnh Văn Cường, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Bị thông tin, sau khi nắm sự việc, thực hiện chỉ đạo của UBND xã, phòng đã có mặt tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 để kiểm tra và làm việc với nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo ông Cường, số thực phẩm được nhập vào trường trong ngày 23/9 không phải tóp mỡ như phản ánh trên mạng xã hội, mà gồm thịt mông sấn, thịt chân giò và thịt ba chỉ. Do công tác chế biến chưa được bắt mắt nên nhìn cảm quan như vậy.

Theo lý giải của ông, trong quá trình chế biến, đầu bếp thái thịt mỏng, không khéo khiến phần thịt nạc có màu trắng và cong lên, tạo cảm giác giống tóp mỡ.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Bị cũng cho biết, số thịt trên do đơn vị cung cấp suất ăn nhập về để chế biến cho học sinh. Tuy nhiên, sau sự việc, Ban đại diện cha mẹ học sinh đã đề nghị thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn và việc này dự kiến được thực hiện từ ngày 24/9.

Theo ông Cường, đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long cũng cho biết sẽ thay đổi đầu bếp. Trước đó khoảng hơn một tuần, đơn vị này từng thay đầu bếp một lần và đã cam kết không để tình trạng tương tự tái diễn.

Ông Cường khẳng định không phát hiện thịt bị ôi thiu. Tuy nhiên, để có cơ sở xác định chất lượng thực phẩm, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Bị đã yêu cầu công ty, nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh lấy mẫu thực phẩm để đưa đi giám định. Kết quả giám định sẽ là căn cứ để làm rõ vụ việc.