Người nhà phản ánh trẻ sốt cao nhưng không được nhập khoa Cấp cứu. Ảnh minh hoa: Bích Huệ.

Từ ngày 25/10 đến 25/11, Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế TP.HCM ghi nhận 132 phản ánh. Trong đó, 113 trường hợp đã được xử lý, phản hồi; 19 trường hợp đang được xác minh trong thời hạn quy định.

Đáng chú ý, 28 phản ánh liên quan hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế; 17 phản ánh về thái độ, giao tiếp của nhân viên y tế; 14 phản ánh về chất lượng chuyên môn; 13 phản ánh về chi phí khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; 10 phản ánh về quy trình khám, chữa bệnh và thủ tục hành chính.

Qua những vụ việc điển hình, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các cơ sở y tế rà soát, chấn chỉnh quy trình hoạt động, không để những bất cập tương tự tiếp diễn.

Người bệnh nôn ói nhiều lần nhưng không được bác sĩ thăm khám

Một người dân phản ánh người thân đang điều trị nội trú tại khoa Phụ sản của một bệnh viện đa khoa bị nôn ói nhiều lần trong đêm nhưng chưa được bác sĩ trực thăm khám.

Người nhà cũng cho biết nữ hộ sinh giao tiếp chưa phù hợp, tư vấn mua thuốc chống nôn cho bệnh nhân uống.

Phản ánh của người dân chủ yếu tập trung vào nhóm bệnh viện tuyến cuối, chuyên khoa và có lượt khám đông. Ảnh minh hoạ: Hoài Bảo.

Qua xác minh, bệnh viện thừa nhận thiếu sót khi bác sĩ trực chưa trực tiếp thăm khám người bệnh. Đơn vị giải trình việc tư vấn chưa rõ ràng khiến người nhà hiểu rằng phải mua thuốc bên ngoài. Bệnh viện đã giải thích, xin lỗi gia đình và yêu cầu ê-kíp liên quan rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, Sở Y tế nhận định giải trình của bệnh viện chưa làm rõ đầy đủ nội dung phản ánh, yêu cầu đơn vị rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, theo dõi, thăm khám và xử trí; làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan (nếu có), báo cáo kết quả về Sở.

Đưa trẻ sốt gần 40 độ C đến cấp cứu nhưng được hướng dẫn sang khoa khác

Tại một bệnh viện chuyên khoa, người nhà phản ánh đưa trẻ 8 tháng tuổi đến bệnh viện trong tình trạng sốt gần 40 độ C, quấy khóc nhiều nhưng không được tiếp nhận vào khoa Cấp cứu.

Theo phản ánh, do trẻ không co giật, không đáp ứng bảng tiêu chuẩn nhập khoa Cấp cứu của bệnh viện nên gia đình được hướng dẫn đưa trẻ sang khoa Khám bệnh, chờ khám theo thứ tự.

Bệnh viện giải trình bác sĩ khoa Cấp cứu đã thăm khám, sàng lọc, hướng dẫn hạ sốt, lau mát và làm hồ sơ cho trẻ nhập viện theo dõi, điều trị. Tuy nhiên, đơn vị cũng nhận thiếu sót vì chưa hướng dẫn cụ thể, rõ ràng khiến gia đình lo lắng.

Từ vụ việc này, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện rà soát quy trình phân loại cấp cứu, bảo đảm đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh theo lứa tuổi, không chỉ dựa vào một dấu hiệu đơn lẻ.

Có kết quả xét nghiệm nhưng chờ 2 giờ vẫn chưa được khám lại

Một người nhà bệnh nhi phản ánh kết quả xét nghiệm đã có từ 9h30 nhưng đến 11h30 trẻ vẫn chưa được bác sĩ khám lại.

Bệnh viện giải trình thời điểm xảy ra sự việc, lượng người đến khám tăng cao và tập trung trong cùng khung giờ.

Sở Y tế cho rằng tình trạng đông bệnh nhân không làm giảm trách nhiệm thông tin và điều phối của bệnh viện. Các cơ sở cần có quy trình thông báo khi kết quả xét nghiệm hoàn tất, hướng dẫn người bệnh quay lại phòng khám, sắp xếp lượt khám và bố trí nhân viên điều phối.

Đặc biệt, bệnh viện cần theo dõi thời gian chờ theo từng khung giờ, ngày và phòng khám để bố trí nhân lực phù hợp, ưu tiên trẻ em, người cao tuổi và những trường hợp cần xử trí sớm.

Bệnh viện không có thuốc bảo hiểm y tế, người bệnh phải tự mua

Người dân phản ánh một bệnh viện không cung ứng được thuốc bảo hiểm y tế và yêu cầu người bệnh tự mua bên ngoài.

Kết quả xác minh cho thấy bệnh viện không có sẵn thuốc phù hợp cho nhóm người bệnh ít gặp trong mô hình bệnh tật tại đơn vị. Người kê đơn chưa lựa chọn thuốc cùng nhóm tác dụng dược lý để thay thế, đồng thời chưa giải thích rõ trước khi kê thuốc không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế chủ động cảnh báo tồn kho thuốc cho người kê đơn, có sự hỗ trợ của bộ phận dược lâm sàng để xem xét phương án thay thế phù hợp. Bệnh viện cũng phải giải thích minh bạch về quyền lợi, chi phí và lựa chọn điều trị cho người bệnh.

Sinh viên đi khám sức khỏe nhưng bị yêu cầu đóng tiền

Một sinh viên sinh sống tại khu vực Chợ Lớn, học tại khu vực Thủ Đức, phản ánh khi đến trạm y tế và bệnh viện đa khoa nơi cư trú để khám sức khỏe theo yêu cầu của nhà trường trước ngày 30/11/2026, cả hai cơ sở đều thông báo phải trả phí vì không đúng đối tượng.

Qua xác minh, Sở Y tế xác định việc hướng dẫn sinh viên quay về trường khi đến trạm y tế nơi cư trú hoặc yêu cầu khám tự chi trả khi đến bệnh viện công lập là chưa phù hợp với các hướng dẫn đã ban hành.

Theo hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo, người đang học tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được khám sức khỏe miễn phí khi đáp ứng các điều kiện về xác thực cư trú trên VNeID.

Người đủ điều kiện nhưng không thể tham gia theo lịch của trường có thể khám tại địa phương nơi cư trú hoặc bệnh viện công lập, trung tâm y tế khu vực theo hướng dẫn khám không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đối với người chưa đăng ký thường trú, tạm trú nhưng đang thực tế sinh sống tại TP.HCM, các đơn vị cần đối chiếu thêm quy định mở rộng đối tượng tại Công văn 10110/UBND-VX ngày 17/10/2026 của UBND TP.HCM.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế kiểm tra đầy đủ điều kiện của người dân trước khi từ chối hoặc hướng dẫn trả phí, đồng thời chủ động hỗ trợ sinh viên đủ điều kiện được khám kịp thời.

Qua các phản ánh, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu người đứng đầu các cơ sở y tế không chỉ dừng lại ở việc giải thích, xin lỗi hay yêu cầu nhân viên rút kinh nghiệm mà phải xác định nguyên nhân, rà soát quy trình và khắc phục bất cập trong tổ chức hoạt động.

Sở sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả khắc phục, đặc biệt đối với những nội dung đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn.