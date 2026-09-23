Phụ huynh phản ánh cơm bán trú 'toàn tóp mỡ', nhà trường nói gì?

Sáng 23/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video phát trực tiếp từ bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (Hà Nội). Trong video, khi kiểm tra các suất ăn, một số phụ huynh cho rằng nhiều khay thịt dành cho học sinh “toàn là tóp mỡ”.

Hình ảnh bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 được lan truyền trên mạng - Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với VietNamNet, bà Lê Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 1, xác nhận hình ảnh lan truyền là tại trường.

Bà Tuyết cho hay nhà trường bắt đầu tổ chức ăn bán trú từ ngày 7/9. Từ đó đến nay, phụ huynh được mời tham gia giám sát thực phẩm đầu vào hằng ngày, không phải chỉ kiểm tra đột xuất.

Theo bà, những ý kiến nói rằng suất ăn “toàn tóp mỡ” là không chính xác. Bà cho biết, thực đơn ngày 23/9 có món thịt chiên vừng, được chế biến từ thịt mông sấn, thịt chân giò và thịt ba chỉ; song màu thịt chiên khi lên clip dễ gây hiểu nhầm là tóp mỡ.

"Chúng tôi khẳng định thịt đầu vào tươi ngon, có nguồn gốc từ MeatDeli - đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường. Đơn vị cung cấp cam kết nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhà trường cũng đề nghị cơ quan công an làm rõ việc đăng tải thông tin không chính xác, gây hiểu nhầm”, bà Tuyết nói.

Bữa ăn bán trú của Trường Tiểu học Quảng Bị 1. Ảnh cắt từ clip.

Bà Tuyết cho hay sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, nhà trường đã báo cáo UBND xã Quảng Bị. Phòng Văn hóa - Xã hội của xã sau đó làm việc với ban giám hiệu, đơn vị cung cấp thực phẩm và phụ huynh. Tại cuộc họp, phía đơn vị cung cấp thực phẩm đã xuất trình giấy tờ, hóa đơn đầy đủ về nguồn gốc thịt, thời gian sản xuất và đóng gói rõ ràng.

Bà Tuyết cho biết những người có mặt tại buổi làm việc đều xác định phần thịt này không phải tóp mỡ.

"Một số phụ huynh thắc mắc việc thịt đầu vào của trường hơi ngả màu và được nhân viên của đơn vị cung cấp giải thích rằng thịt mát được xử lý sẽ có màu không như thịt vừa mổ, nhưng khi ngửi không mùi, thịt mềm, không nhớt và đảm bảo chất lượng”, bà Tuyết nói.

Theo bà Tuyết, do đặc thù chế biến, khi chiên ở nhiệt độ cao, phần thịt kèm vừng ngả vàng nhạt và săn lại, dễ khiến người nhìn nhầm với tóp mỡ. Nhà trường đã đề nghị đơn vị cung cấp thay đổi cách chế biến để món ăn có hình thức dễ nhận biết hơn, đồng thời đảm bảo chất lượng.

“Chúng tôi muốn món ăn vừa đảm bảo chất lượng, vừa có hình thức rõ ràng, tránh gây hiểu nhầm”, bà Tuyết nói.

Trường Tiểu học Quảng Bị 1 được sáp nhập từ Trường Tiểu học Tốt Động và Trường Tiểu học Quảng Bị. Sau sáp nhập, trường có hơn 2.600 học sinh, trong đó cơ sở chính có 1.099 em.