Phụ huynh phải cõng con vào lớp do sân trường ngập sâu

Sáng 23-9 tại Trường Tiểu học Bình Triệu cho thấy nước ngập không chỉ khu vực sân trường mà tất cả phòng học ở tầng trệt, phòng ban giám hiệu đều bị ngập từ 20-30cm.

Ở khu vực cổng trường, nước ngập gần nửa bánh xe máy của phụ huynh. Nhiều người phải đậu xe ở cổng trường, cõng con vào lớp do lo sợ nước ngập, kết hợp với bùn đất phía dưới, con đi rất dễ trượt té.

Nước ngập sâu từ khu vực cổng Trường Tiểu học Bình Triệu (phường Hiệp Bình, TPHCM)

Tuy nhiên, dù được ba mẹ cõng vào tận lớp, học sinh vẫn chưa thể vào tiết học do nhiều phòng học ở tầng trệt bị nước ngập và ảnh hưởng bởi bùn đất.

Phụ huynh cõng con vào lớp do sân trường ngập sâu sau cơn mưa lớn

Phụ huynh phải cùng giáo viên, nhân viên dọn dẹp phòng ốc. Học sinh được hướng dẫn lên các tầng trên trong thời gian chờ dọn dẹp.

Học sinh Trường Tiểu học Bình Triệu (phường Hiệp Bình, TPHCM) chưa thể vào học do nước ngập

Đại diện Trường Tiểu học Bình Triệu cho biết do địa hình thấp nên trường thường xuyên bị ngập nước sau các cơn mưa lớn. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, lần ngập nước sâu nhất là gần 1 mét so với chân tường.

Do ảnh hưởng của nước ngập, rất nhiều đồ đạc bị hư hỏng. Nhà trường phải gắn thêm bánh xe cho tủ, kệ để giảm thiểu hư hỏng.

Nhân viên Trường Tiểu học Bình Triệu (phường Hiệp Bình, TPHCM) dùng máy bơm hút nước ngập vào sáng 23-9

Tối 22-9, TPHCM xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ nên sáng 23-9 toàn bộ khu vực cổng, sân trường và dãy phòng ốc ở tầng trệt của Trường Tiểu học Bình Triệu đều bị ngập sâu.

Trường Tiểu học Bình Triệu (phường Hiệp Bình, TPHCM) bị ảnh hưởng bởi nước ngập

Chiều 23-9, trao đổi với Báo SGGP, cô Lý Thị Như Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Triệu, cho biết chỉ cần mưa khoảng 1 giờ là sân trường đã ngập chìm trong nước.

Tình trạng này đã kéo dài từ hơn 10 năm trước do trường ở địa hình trũng, phía sau trường có hồ chứa nước, phía trước là Quốc lộ 13. Trước tình trạng đó, UBND phường Hiệp Bình đã phân công các lực lượng dân quân, khu phố giúp nhà trường rất nhiệt tình như bố trí nhân lực, máy bơm để bơm nước ra ngoài. Ngoài ra, trường cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của phụ huynh học sinh và tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường.

Hiện nay, dự án sửa chữa, cải tạo trường, trong đó có các hạng mục như nâng cao nền 1 mét so với hiện trạng, cải tạo hệ thống thoát nước, đang được thực hiện cuốn chiếu.

Dự án được bàn giao mặt bằng vào ngày 31-5, khởi công vào đầu tháng 6-2026 và hiện đang triển khai theo lộ trình cải tạo từng dãy phòng học, bảo đảm vừa sửa chữa vừa duy trì hoạt động dạy học.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2027 để mang lại môi trường học tập tốt hơn cho học sinh.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Bình Triệu có hơn 2.300 học sinh với 51 lớp. Do điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn nên 100% học sinh học 1 buổi/ngày, không thể thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.