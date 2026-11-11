Phụ huynh mong muốn lùi thời hạn triển khai mô hình trường chuyên mới

Bộ GD-ĐT định hướng chuyển từ mô hình trường chuyên từ chủ yếu chú trọng đào tạo chuyên sâu theo từng môn học sang mô hình phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng trên nền tảng giáo dục toàn diện.

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

Theo dự thảo, lớp chuyên sẽ được tổ chức theo tổ hợp môn thay vì theo đơn môn như hiện nay, gồm khối Khoa học tự nhiên, khối Khoa học xã hội và khối Ngoại ngữ. Việc thi tuyển vì thế cũng sẽ theo tổ hợp môn thay vì đơn môn.

Học sinh dự tuyển khối Khoa học tự nhiên thi Toán nâng cao, Ngữ văn và bài đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học tự nhiên; khối Khoa học xã hội thi Ngữ văn nâng cao, Toán và bài đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học xã hội; khối Ngoại ngữ thi Toán, Ngữ văn và bài thi ngoại ngữ.

Điều khiến nhiều phụ huynh, học sinh băn khoăn là nếu phương thức tuyển sinh mới được áp dụng ngay trong kỳ tuyển sinh năm học 2027–2028, khi học sinh đã bước vào giai đoạn cuối cấp và chỉ còn khoảng 6–7 tháng trước kỳ thi, các em học sinh sẽ phải thay đổi theo yêu cầu đánh giá mới trong một khoảng thời gian ngắn.

Thực tế nhiều học sinh đã xác định môn thi chuyên từ khi vào cấp THCS, đầu tư nhiều thời gian, công sức học tập, rèn luyện, bồi dưỡng kiến thức và phát triển năng lực chuyên sâu. Phụ huynh và học sinh đã xây dựng kế hoạch học tập dài hạn, đồng thời đầu tư đáng kể thời gian, công sức và kinh phí.

Phân tích kỹ hơn, phụ huynh Nguyễn Phong Lan, trường THCS Trưng Vương chia sẻ, theo quy chế thi cũ, học sinh được nhân đôi môn thi chuyên, nhưng theo quy chế mới, điểm môn Toán được nhân đôi nếu thí sinh thi chuyên Khoa học Tự nhiên, môn Ngữ văn được nhân đôi nếu thi chuyên Khoa học Xã hội. Điều này dẫn đến lợi thế cho các học sinh có kế hoạch thi chuyên Toán và Ngữ văn và bất lợi cho các thí sinh dự định thi các môn chuyên khác.

Chị Lan khẳng định, chị và đa số các bậc phụ huynh đều ủng hộ chủ trương đào tạo toàn diện, hỗ trợ tư vấn để học chuyên sâu theo mô hình trường chuyên mới mà Bộ GD-ĐT đưa ra. Tuy nhiên, việc triển khai cần có lộ trình, cần công bố ít nhất trước một năm để học sinh chủ động kế hoạch học tập.