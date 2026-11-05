Phụ huynh lo ngại thịt lợn có dấu hiệu bất thường tại trường mầm non ở Hà Nội

UBND phường Phương Liệt vừa thông tin về sự việc thịt lợn có dấu hiệu bất thường được phát hiện trong quá trình giao nhận thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt sáng 4/11. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành xác minh, lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm chuyên sâu.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt, lấy mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia phân tích chuyên sâu.

Theo phản ánh của một số phụ huynh có con theo học tại trường, trong quá trình giám sát giao nhận thực phẩm ngày 4/11, họ phát hiện một số miếng thịt lợn có dấu hiệu bất thường. Phần thịt nạc mềm nhũn, khi dùng tay ấn mạnh có cảm giác bở, dễ nát.

Sự việc khiến nhiều phụ huynh lo ngại về chất lượng thực phẩm sử dụng để chế biến bữa ăn bán trú cho trẻ. Do lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe của con, trưa 5/11, một số phụ huynh đã đến trường đón con về.

Thông tin từ UBND phường Phương Liệt cho biết, khoảng 7h30 ngày 4/11, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của trường cũng phát hiện thịt lợn do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan trong quá trình giao nhận thực phẩm theo thực đơn hằng ngày.

Tổ tự giám sát gồm đại diện Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh đã báo cáo Hiệu trưởng, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế thực phẩm bảo đảm chất lượng theo quy định. Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ được niêm phong, giữ nguyên trạng để phục vụ kiểm tra.

Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo sự việc tới UBND phường Phương Liệt. Ngay sau đó, chính quyền địa phương chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đến trường xác minh, làm việc với đại diện nhà trường, Công ty Ngôi Sao Xanh và cha mẹ học sinh để thống nhất phương án xử lý.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận nhà trường thực hiện quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn đầy đủ; xuất trình hồ sơ pháp lý, hợp đồng và chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm theo quy định.

Kết quả kiểm tra nhanh chỉ tiêu sulfite trên hai mẫu thịt lợn do Trạm Y tế và thành viên đoàn kiểm tra thực hiện đều cho kết quả âm tính.

Để có thêm căn cứ đánh giá chất lượng thực phẩm, đoàn đã niêm phong 150 gram thịt lợn, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia kiểm nghiệm chuyên sâu, dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Hiện, các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc. UBND phường Phương Liệt cho biết sẽ thông tin chính thức ngay sau khi có kết luận của cơ quan chức năng.