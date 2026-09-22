Phụ huynh lo bỏ điểm cộng IELTS làm giảm động lực học tiếng Anh

Không cộng điểm không có nghĩa bỏ chứng chỉ

Đề xuất bỏ điểm cộng đối với chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS trong dự thảo Thông tư tuyển sinh khiến một số phụ huynh lo học sinh đã đầu tư thời gian, chi phí học tiếng Anh sẽ mất lợi thế, thậm chí giảm động lực học ngoại ngữ.

Dự thảo sửa đổi quy định tuyển sinh hướng tới sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ đúng bản chất, bảo đảm công bằng, minh bạch và có thể kiểm chứng (Ảnh: moet).

Dự thảo sửa đổi quy định tuyển sinh hướng tới sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ đúng bản chất, bảo đảm công bằng, minh bạch và có thể kiểm chứng.

Chị Nguyễn Ngọc Trang, ở 47 Hàm Long (phường Cửa Nam, Hà Nội) cho biết, gia đình đã dành thời gian và chi phí cho con học, thi chứng chỉ IELTS với kỳ vọng đây sẽ là một lợi thế khi xét tuyển đại học. Vì vậy, trước đề xuất bỏ điểm cộng đối với chứng chỉ ngoại ngữ, chị băn khoăn liệu những học sinh đã đầu tư nghiêm túc cho tiếng Anh có bị thiệt so với trước.

Ở góc độ giảng dạy, cô Trần Minh Huệ, giáo viên luyện thi IELTS và tiếng Anh học thuật tại Hà Nội cho rằng, đề xuất không cộng điểm đối với chứng chỉ ngoại ngữ từ năm 2027 là thay đổi đáng chú ý, nhất là với những học sinh đã dành nhiều thời gian ôn luyện và thi chứng chỉ quốc tế.

Cô Huệ nhấn mạnh cần tách bạch hai việc: không cộng điểm và không còn sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh. Nếu IELTS vẫn được quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ theo quy định, quá trình học và thi chứng chỉ của học sinh vẫn có giá trị trong xét tuyển. Điều thí sinh cần là một cơ chế rõ ràng, thống nhất, để biết chứng chỉ của mình được ghi nhận ở đâu và theo cách nào.

Theo cô, việc điều chỉnh chính sách cũng cần tính đến đặc thù của những ngành, chương trình đào tạo đòi hỏi năng lực ngoại ngữ cao. Với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc yêu cầu ngoại ngữ đầu vào, IELTS nên được nhìn nhận trước hết như một căn cứ xác nhận năng lực, thay vì chỉ là yếu tố để cộng thêm điểm xét tuyển.

Trước băn khoăn này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ chia sẻ với tâm lý của phụ huynh, học sinh đã đầu tư nghiêm túc cho ngoại ngữ. Tuy nhiên, quyền sử dụng chứng chỉ để chứng minh năng lực ngoại ngữ không bị mất đi; giá trị của việc học tiếng Anh cũng không vì thế mà giảm.

Nếu ngành đào tạo yêu cầu ngoại ngữ, chứng chỉ vẫn được quy đổi để thay thế môn ngoại ngữ trong phương thức xét tuyển. Với chương trình giảng dạy bằng ngoại ngữ có yêu cầu đầu vào, chứng chỉ vẫn được sử dụng để xác nhận thí sinh đáp ứng yêu cầu.

IELTS vẫn có giá trị trong xét tuyển

Chia sẻ với phóng viên Báo Xây dựng, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, việc Bộ GD&ĐT điều chỉnh chính sách tuyển sinh liên quan đến chứng chỉ IELTS là cần thiết, trên cơ sở phân tích dữ liệu và thực tiễn tuyển sinh.

TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, điều chỉnh chính sách không làm mất quyền tự chủ tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Ông nhấn mạnh, việc điều chỉnh cho thấy Bộ GD&ĐT đã phân tích dữ liệu lớn, từ đó kịp thời hoàn thiện chính sách phù hợp với thực tiễn, hướng tới bảo đảm công bằng trong tuyển sinh trên toàn hệ thống.

Thay đổi này không phủ nhận vai trò của chứng chỉ IELTS. Chứng chỉ vẫn có thể được quy đổi thay thế môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời được sử dụng làm điều kiện đầu vào của nhiều chương trình đào tạo, đặc biệt các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Ngoài giá trị trong tuyển sinh, chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn quốc tế phản ánh năng lực ngôn ngữ của thí sinh, giúp người học tiếp cận thuận lợi hơn với nguồn học liệu bằng tiếng Anh và thích ứng với môi trường học tập có yếu tố quốc tế.

Đánh giá về quyền tự chủ trong tuyển sinh, TS. Lê Anh Đức nhận định việc điều chỉnh chính sách không ảnh hưởng đến tính tự chủ của các cơ sở đào tạo. Các trường hoàn toàn có thể chủ động sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ theo từng chương trình, từ việc quy đổi điểm thi môn Tiếng Anh, đặt điều kiện đầu vào cho đến áp dụng làm tiêu chí xét tuyển riêng đối với các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Ông Đức cho biết, tại Đại học Kinh tế Quốc dân thí sinh có IELTS vẫn có lợi thế khi xét tuyển. Trường có nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và môi trường học tập quốc tế, trong đó ngoại ngữ này được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai.

Sinh viên có chứng chỉ IELTS còn có thể được công nhận đạt chuẩn đầu ra, đồng thời được công nhận kết quả và chuyển đổi tín chỉ đối với một số học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

Mục tiêu của trường là tuyển được những thí sinh có năng lực học tập tốt, trong đó khả năng tiếng Anh hỗ trợ người học tiếp thu hiệu quả, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Việc điều chỉnh chính sách không ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân. Tháng 6/2026, trường đã công bố phương hướng tuyển sinh năm 2027 và dự kiến công bố đề án chính thức vào tháng 12, phù hợp với những thay đổi của quy chế tuyển sinh.

TS Lê Anh Đức khuyên phụ huynh không nên quá lo lắng trước những thay đổi trong chính sách tuyển sinh, mà nên nhìn việc học ngoại ngữ ở giá trị sử dụng lâu dài. Chứng chỉ IELTS vẫn có thể được sử dụng trong xét tuyển và đào tạo ở những trường hợp phù hợp, trong khi năng lực tiếng Anh thực chất sẽ giúp học sinh thuận lợi hơn trong học tập và công việc sau này.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Bộ GD&ĐT cho biết, dự thảo không bỏ chứng chỉ ngoại ngữ mà hướng tới sử dụng đúng mục đích, bảo đảm công bằng, minh bạch và có thể kiểm chứng trong tuyển sinh. Việc loại bỏ điểm cộng không phù hợp là việc cấp thiết để bảo vệ nguyên tắc đó.