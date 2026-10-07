Phụ huynh không bị bắt buộc dùng ứng dụng, sổ liên lạc điện tử có thu phí

Tại Điều 12 của Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT, việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức như họp trực tiếp, trao đổi qua sổ liên lạc, sổ liên lạc điện tử, cổng thông tin điện tử, hệ thống thông tin, ứng dụng hoặc nền tảng số do cơ sở giáo dục thiết lập hoặc lựa chọn.

Ảnh minh hoạ: AI

Đáng chú ý, quy định nêu rõ: “Không bắt buộc cha mẹ học sinh sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí để thực hiện việc phối hợp”.

Quy định này cũng được thể hiện tại Điều 13 về quyền của cha mẹ học sinh. Theo đó, phụ huynh được sử dụng hình thức phối hợp phù hợp với điều kiện thực tế và không bị bắt buộc sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn và tổ chức các hình thức phối hợp giữa nhà trường với gia đình phải phù hợp với nội dung trao đổi, điều kiện thực tế và khả năng tiếp cận của cha mẹ học sinh. Hoạt động này không được làm phát sinh thủ tục, hồ sơ hoặc nghĩa vụ tài chính trái quy định của pháp luật.

Quy định cũng yêu cầu hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, tự nguyện, không làm phát sinh các khoản đóng góp bắt buộc. Đồng thời, việc trao đổi thông tin phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và đời sống riêng tư của học sinh, gia đình.

Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15.11.2026, thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Thông tư mới áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập, tư thục; cơ sở giáo dục phổ thông công lập, tư thục; Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy định mới này góp phần bảo đảm quyền lựa chọn của phụ huynh trong quá trình phối hợp với nhà trường, đồng thời hạn chế việc áp đặt các ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí.

Qua đó, hoạt động phối hợp giữa gia đình và nhà trường hướng tới sự tự nguyện, phù hợp với điều kiện của từng gia đình, đồng thời tránh phát sinh những khoản chi phí không cần thiết đối với phụ huynh.