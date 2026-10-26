Phụ huynh Hà Nội có thể xem bữa ăn bán trú của con qua điện thoại

Theo đó, phụ huynh có thể tra cứu thực đơn hằng ngày của con, theo dõi thông tin về thực phẩm và nguồn gốc nguyên liệu, cũng như xem hình ảnh suất ăn thực tế nếu nhà trường cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

Xem hình ảnh suất ăn thực tế (nếu được cập nhật).

Đáng chú ý, HanoiCheck còn cung cấp kênh tiếp nhận phản ánh, giúp phụ huynh gửi thông tin khi phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến chất lượng bữa ăn, định lượng suất ăn hoặc vấn đề an toàn thực phẩm.

Cách truy cập:

Bước 1: Mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại.

Bước 2: Chọn Tiện ích → Giáo dục → HanoiCheck.

Bước 3: Chọn vai trò Phụ huynh và đăng nhập tài khoản.

Bước 4: Vào mục Thực đơn, chọn ngày cần xem và nhấn Chi tiết để tra cứu các món ăn.

Bước 5: Kiểm tra hình ảnh suất ăn, định lượng khẩu phần và thông tin nguồn gốc thực phẩm nếu có dữ liệu.

Bước 6: Nếu phát hiện bất thường, chọn mục Phản ánh, mô tả sự việc, đính kèm hình ảnh minh chứng (nếu có) và gửi thông tin.

Lưu ý: Nếu chưa có tài khoản hoặc không tìm thấy dữ liệu, phụ huynh liên hệ nhà trường để được hỗ trợ.

Theo dõi thông tin về nhà cung cấp thực phẩm và nguồn gốc nguyên liệu.

Việc ứng dụng công nghệ trong công khai dữ liệu bữa ăn bán trú được kỳ vọng góp phần tăng cường tính minh bạch trong tổ chức bữa ăn học đường, đồng thời nâng cao trách nhiệm của nhà trường và các đơn vị cung cấp suất ăn.

Thông qua công cụ này, phụ huynh có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh và phối hợp với nhà trường trong việc giám sát chất lượng bữa ăn của học sinh.