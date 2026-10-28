Phụ huynh Hà Nội có thể tra cứu bữa ăn bán trú trên iHanoi

Học sinh Trường Tiểu học Ngọc Lâm (phường Bồ Đề) trong bữa ăn bán trú. Ảnh: CTV

HanoiCheck là hệ thống dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường, được tích hợp trên iHanoi. Qua tiện ích này, phụ huynh có thêm kênh theo dõi bữa ăn của học sinh, bên cạnh các thông tin được nhà trường thông báo trực tiếp.

Để tra cứu, phụ huynh mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại, chọn mục “Tiện ích”, vào “Giáo dục” và chọn “HanoiCheck”. Tiếp đó, chọn vai trò “Phụ huynh” và đăng nhập tài khoản. Tại mục “Thực đơn”, người dùng chọn ngày cần xem, nhấn “Chi tiết” để kiểm tra các món ăn trong ngày.

Nếu nhà trường cập nhật dữ liệu, phụ huynh có thể xem thêm hình ảnh suất ăn thực tế, định lượng khẩu phần và thông tin về nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu. Các thông tin này giúp phụ huynh nắm rõ hơn nội dung bữa ăn, theo dõi thực đơn theo ngày và đối chiếu những nội dung được công khai với thực tế.

Ứng dụng cũng tích hợp chức năng tiếp nhận phản ánh. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường về chất lượng bữa ăn, định lượng khẩu phần hoặc an toàn thực phẩm, phụ huynh có thể vào mục “Phản ánh”, mô tả nội dung, đính kèm hình ảnh minh chứng nếu có và gửi thông tin qua hệ thống. Đây là kênh để phụ huynh phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình theo dõi bữa ăn của học sinh.

Trường hợp chưa có tài khoản hoặc không tìm thấy dữ liệu cần tra cứu, phụ huynh có thể liên hệ nhà trường để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Việc đưa dữ liệu bữa ăn bán trú lên nền tảng số nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn học đường, đồng thời tạo thêm kênh phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Khi thực đơn, thông tin nguyên liệu và khẩu phần được cập nhật đầy đủ, phụ huynh có điều kiện theo dõi sát hơn việc tổ chức bữa ăn; những phản ánh về vấn đề phát sinh cũng có thể được chuyển đến đơn vị liên quan để xem xét, xử lý.

Nhằm tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, UBND thành phố Hà Nội đã thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành, trực tiếp kiểm tra tại các cơ sở giáo dục về việc tổ chức bữa ăn bán trú. Thời gian kiểm tra kéo dài đến hết năm học 2026-2027.