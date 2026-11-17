Ngày 16/11, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết ngày 17/11, đơn vị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND phường Cửa Nam tổ chức lễ ra mắt hệ thống quản trị trường học số thành phố (HanoiSchool).

Phụ huynh Hà Nội có thể theo dõi thực đơn bán trú qua hệ thống trường học số.

Hệ thống hướng tới xây dựng nền tảng quản trị giáo dục thống nhất, tích hợp các hoạt động quản lý nhà trường, dạy và học, bán trú và điều hành giáo dục trên môi trường số.

Trong giai đoạn đầu, HanoiSchool được triển khai theo hình thức POC (chứng minh tính khả thi) tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường, với các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp.

Các địa bàn tham gia gồm các phường Cửa Nam, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát và các xã Đan Phượng, Nội Bài, Phúc Thọ, Hát Môn.

HanoiSchool hướng tới sử dụng một nền tảng thống nhất, người dùng đăng nhập thông qua tài khoản iHanoi. Mỗi học sinh được cấp một mã số hồ sơ học tập xuyên suốt, phục vụ công tác quản lý và kết nối thông tin trong quá trình học tập.

Dữ liệu được cập nhật một lần, chia sẻ và khai thác theo phân quyền, nhằm hạn chế tình trạng nhập liệu trùng lặp giữa các bộ phận và phần mềm.

Thông qua hệ thống, giáo viên có thể thực hiện các nghiệp vụ như điểm danh, soạn bài, giao bài, chấm bài và cập nhật kết quả học tập. Phụ huynh có thể theo dõi thông tin học tập, thực đơn, tình hình bán trú của học sinh, đồng thời thực hiện một số thủ tục như gửi đơn xin nghỉ học qua thiết bị di động.

Đối với nhà trường và cơ quan quản lý, hệ thống cung cấp dữ liệu tổng hợp, bảng điều hành và công cụ theo dõi hoạt động giáo dục, hỗ trợ công tác quản lý, giảm thời gian thực hiện các báo cáo định kỳ.

Theo phân công, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, tổ chức triển khai giải pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức đưa hệ thống vào sử dụng tại các cơ sở giáo dục.

Hệ thống được định hướng phát triển theo kiến trúc mở, kế thừa các hệ thống và dữ liệu hiện có, tạo điều kiện kết nối, tích hợp và mở rộng. Quá trình triển khai đặt yêu cầu không làm gián đoạn hoạt động quản lý, dạy và học, đồng thời hạn chế phát sinh thao tác không cần thiết cho giáo viên.

Việc khai thác dữ liệu được thực hiện theo nguyên tắc phân quyền, bảo đảm an toàn thông tin và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong tháng 12/2026, thành phố dự kiến tổng kết, đánh giá kết quả triển khai giai đoạn đầu, làm cơ sở hoàn thiện hệ thống, xây dựng quy chế quản lý, vận hành và xem xét phương án mở rộng trên địa bàn.

Trước đó, từ năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai hệ thống HanoiCheck nhằm số hóa công tác quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường. Hệ thống gồm 5 hợp phần: hồ sơ dinh dưỡng điện tử, quản lý nhà cung cấp, kiểm soát an toàn thực phẩm số, ứng dụng dành cho phụ huynh và bảng điều khiển phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Thông qua HanoiCheck, phụ huynh có thể theo dõi thực đơn, nguồn gốc thực phẩm và chất lượng bữa ăn của học sinh. Dữ liệu từ hệ thống cũng phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động tổ chức bán trú tại các cơ sở giáo dục.

Trong khi đó, HanoiSchool được định hướng mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ trong quản trị giáo dục, tích hợp các hoạt động quản lý nhà trường, dạy và học, bán trú, kết nối dữ liệu và hỗ trợ điều hành trên một nền tảng thống nhất.