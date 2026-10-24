Phụ huynh Hà Nội có thể giám sát bữa ăn bán trú của con qua HanoiCheck

Theo đó, HanoiCheck được xây dựng nhằm số hóa quy trình quản lý bếp ăn trường học, từ quản lý nhà cung cấp, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đến theo dõi việc tổ chức bữa ăn bán trú. Thông qua hệ thống, phụ huynh có thể chủ động tiếp cận những thông tin liên quan trực tiếp đến bữa ăn hằng ngày của học sinh.

HanoiCheck được triển khai nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường. Ảnh: Sở KH&CN Hà Nội/ĐBND

Một trong những tiện ích đáng chú ý của HanoiCheck là cho phép phụ huynh tra cứu thực đơn theo ngày, theo dõi thông tin về thực phẩm được sử dụng trong bữa ăn bán trú của con. Dữ liệu được cập nhật trên nền tảng giúp gia đình có thêm cơ sở để nắm bắt chế độ ăn uống của học sinh tại trường.

Bên cạnh thực đơn, hệ thống hướng tới quản lý thông tin nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu và các khâu liên quan đến tổ chức bữa ăn. Việc số hóa dữ liệu góp phần hạn chế tình trạng thông tin phân tán, phụ thuộc hoàn toàn vào hồ sơ giấy; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

HanoiCheck được triển khai nhằm kết nối nhà trường, cơ quan quản lý và phụ huynh trên cùng một hệ thống, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường.

Không chỉ cung cấp thông tin, HanoiCheck còn hướng tới phát huy vai trò giám sát của phụ huynh. Khi phát hiện những vấn đề liên quan đến chất lượng bữa ăn, định lượng suất ăn hoặc dấu hiệu bất thường về an toàn thực phẩm, phụ huynh có thể gửi phản ánh trực tiếp trên hệ thống để nhà trường và cơ quan quản lý tiếp nhận, xem xét.

Theo hướng dẫn, phụ huynh có thể truy cập HanoiCheck thông qua ứng dụng iHanoi, vào mục Tiện ích Giáo dục và chọn HanoiCheck. Sau khi chọn vai trò phụ huynh, người dùng truy cập mục Thực đơn, lựa chọn ngày cần kiểm tra và xem thông tin chi tiết về bữa ăn. Hệ thống cũng có thể hiển thị hình ảnh suất ăn thực tế để phụ huynh theo dõi.

Để sử dụng các tiện ích, phụ huynh cần thực hiện theo hướng dẫn của nhà trường và đăng nhập bằng tài khoản được cấp theo số điện thoại đã đăng ký. Việc hiển thị dữ liệu phụ thuộc vào thông tin được cập nhật trên hệ thống.

HanoiCheck là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến dịch tăng tốc chuyển đổi số của Hà Nội. Ngoài ứng dụng dành cho phụ huynh, hệ thống còn hướng tới số hóa hồ sơ dinh dưỡng học sinh, quản lý nhà cung cấp, kiểm soát an toàn thực phẩm và hỗ trợ cơ quan chức năng giám sát hoạt động tổ chức bữa ăn.

Hà Nội cũng dự kiến thí điểm lắp đặt camera trí tuệ nhân tạo (AI) tại 30 cơ sở giáo dục để theo dõi các khâu trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú, trước khi đánh giá hiệu quả và xem xét nhân rộng. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ phát hiện những bất thường, tăng khả năng giám sát và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị liên quan.