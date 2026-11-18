Thấy người quen nhắc đến hội nhóm trên mạng xã hội, trong đó học sinh lớp 6, lớp 7 công khai tìm bạn trai, bạn gái, chị Nhật Hà (phường Thanh Xuân, Hà Nội) giật mình, vội tìm kiếm xem có tài khoản con mình là thành viên không.

Không tìm thấy tài khoản của con trong các hội nhóm này, chị Hà phần nào yên tâm. Dù vậy, người mẹ vẫn lo ngại con có thể sử dụng tài khoản ảo để tham gia mà gia đình không hay biết.

“Các con nghĩ đang làm quen với một bạn cùng tuổi, nhưng người trò chuyện phía bên kia màn hình chưa chắc đã là trẻ em”, chị Hà lo ngại.

Có gì trong nhóm “k13, k14, k15”

Thời gian gần đây, trên Facebook xuất hiện nhiều hội nhóm mang tên “Nhóm K13, K14, K15”, “Nhóm 2K10, 2K11, 2K13, 2K14, 2K15”... Các nhóm này có quy mô từ vài trăm đến hàng chục nghìn thành viên.

Trong đó, “2k11”, “K13”, “K15” là cách gọi thường dùng để chỉ những người sinh năm 2011, 2013 hay 2015, tương ứng với độ tuổi khoảng 11-15.

Qua quan sát, các nhóm này hoạt động sôi nổi, liên tục có bài đăng. Đáng chú ý, nhiều bài đăng công khai năm sinh, hình ảnh cá nhân và bày tỏ mong muốn tìm bạn trai, bạn gái. Một số tài khoản còn chủ động nêu các tiêu chí lựa chọn đối phương. Bên dưới là hàng loạt bình luận làm quen, hỏi tuổi, xin thông tin liên lạc hoặc trực tiếp ngỏ lời yêu đương.

Các hội nhóm của trẻ vị thành niên xuất hiện trên mạng xã hội.

Trăm mối lo

Đọc những bài đăng tìm bạn trai, bạn gái ở lứa tuổi vị thành niên, chị Nguyễn Thu (phường Chương Mỹ, Hà Nội) bất ngờ khi các em bạo dạn, công khai bày tỏ tình cảm trên không gian mạng.

Theo chị, việc học sinh THCS tò mò về tình cảm, thích bạn khác giới không còn xa lạ, nhất là khi các em được sử dụng điện thoại riêng và thường xuyên tiếp xúc với mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến chị chú ý là cách các em chủ động tìm kiếm mối quan hệ trước đông người. Điều này khác với thế hệ trước, học sinh thường kín đáo viết thư hoặc âm thầm bày tỏ tình cảm với người mình thích.

Người mẹ cho rằng tâm lý tò mò, muốn thể hiện bản thân ở tuổi dậy thì, cộng với việc tiếp xúc những nội dung yêu đương trên mạng có thể khiến trẻ muốn bắt chước người lớn hoặc bạn bè. Thấy bạn bè có người yêu, các em cũng muốn trải nghiệm, dù chưa chắc đã hiểu rõ tình yêu là gì.

“Độ tuổi cần tập trung vào học tập, nhưng các con chỉ nghĩ tới yêu đương thì khá nguy hiểm”, chị Thu chia sẻ.

Chị Nhật Hà cũng lo ngại nhiều hệ lụy khi trẻ sớm bước vào các mối quan hệ tình cảm, đặc biệt khi những xích mích bị đưa lên mạng xã hội, trở thành cái cớ cho bạo lực học đường.

Chị kể con gái chị từng bị một bạn nữ cùng lớp nghi ngờ và đăng bài bóc phốt trên mạng chỉ vì được giáo viên xếp ngồi cạnh một bạn nam mà bạn đó thích. Dù con chị không có tình cảm với bạn nam, sự việc vẫn khiến con trở thành đối tượng bị bàn tán.

Nguy hiểm hơn, qua quan sát, chị Hà nhận định trong các hội nhóm nói trên, bên cạnh những tài khoản có thông tin cá nhân tương đối rõ ràng, nhiều tài khoản gần như không có dữ liệu nhận diện, chỉ đăng ảnh và giới thiệu năm sinh để tìm bạn. Vì vậy, người mẹ lo ngại việc những tài khoản ảo có thể được lập ra để tiếp cận, dụ dỗ rồi lạm dụng trẻ em.

"Trẻ con bây giờ yêu đương khá dễ dàng. Chỉ cần vài lời tỏ tình trên mạng là các em có thể nhận lời, muốn gặp gỡ nhau. Nhưng không phải lúc nào các em cũng biết người đang trò chuyện với mình thực sự là ai", chị nêu vấn đề.

Theo các phụ huynh, việc để trẻ sử dụng điện thoại riêng nhưng thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Ảnh minh họa: Pexels.

Đừng giao điện thoại cho trẻ mà thiếu sự kiểm soát

Từ những vấn đề trên, Nhật Hà cho rằng sự quan tâm của gia đình có vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ nhận diện những rủi ro trên mạng. Theo chị, việc cha mẹ cho con sử dụng điện thoại thông minh từ sớm nhưng thiếu sự quản lý, định hướng khiến trẻ dễ tiếp cận những thông tin và mối quan hệ ngoài tầm kiểm soát.

Do đó, chị cho rằng bố mẹ cần quan tâm con nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện để nắm bắt tâm lý, biết trẻ đang tham gia hội nhóm nào, kết bạn và trò chuyện với ai.

Với hai con đang học lớp 5 và lớp 9, chị Hà áp dụng những cách quản lý điện thoại khác nhau. Con út chưa được phép sử dụng điện thoại thông minh, chỉ có điện thoại đen trắng để liên lạc với mẹ khi cần. Với con lớn, chị cho sử dụng điện thoại nhưng vẫn quan tâm đến danh sách bạn bè, các mối quan hệ trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, chị thường kể cho con nghe những câu chuyện cảnh báo về lừa đảo, dụ dỗ trẻ em trên mạng, giới thiệu các trang thông tin của lực lượng công an để con tìm hiểu. Chị cũng mua sách về tuổi dậy thì, đặt ở nơi con dễ đọc và chủ động đưa ra những tình huống cụ thể để con biết cách ứng xử.

Chị Nguyễn Thu cũng cho rằng dành thời gian cho con là cách để cha mẹ hiểu tâm lý và nắm bắt những thay đổi của trẻ. Trên đường đi học về, ba mẹ con thường xuyên chia sẻ những câu chuyện ở trường, từ chuyện học tập đến những tình huống bạn bè trêu đùa, thể hiện tình cảm. Nhờ vậy, chị có thể hiểu con đang quan tâm điều gì mà không cần liên tục tra hỏi.

Với chuyện tình cảm, chị không bài xích cực đoan việc con có cảm tình với bạn khác giới, bởi đây là tâm lý bình thường ở tuổi dậy thì. Tuy nhiên, chị thường xuyên trò chuyện, nhắc con về những ảnh hưởng của việc yêu sớm, dạy con bảo vệ bản thân và luôn đặt việc học lên hàng đầu.

“Ngoài ra, tôi cũng đặt quy định về việc sử dụng điện thoại, máy tính trong học tập. Các con không có điện thoại riêng, cũng chưa được dùng mạng xã hội để tránh rủi ro”, chị Thu chia sẻ.