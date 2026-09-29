Phụ huynh giật mình khi tham gia hội nhóm 'con ghét bố mẹ'

Từ những mâu thuẫn không biết kể cùng ai...

Vài ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hội nhóm "mở" có tên "con ghét bố mẹ". Số lượt thành viên không ngừng tăng lên, từ 40.000 (28-9) lên hơn 100.000 (sáng 29-9) cho thấy sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng đối với chủ đề này.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong nhóm có rất nhiều phụ huynh tham gia, trực tiếp đăng bài, tranh luận với các bạn trẻ hoặc với các phụ huynh khác.

Những bài viết kể về những chuyện khó nói trong gia đình thu hút sự quan tâm lớn của các thành viên. Có bạn trẻ chia sẻ rất áp lực vì nhiều lần bị cha mẹ la mắng, mang ra so sánh với “con nhà người ta”; có bạn bức xúc vì bị kiểm soát quá đà, từ điện thoại, chuyện học hành, tình cảm đến những lựa chọn mang tính riêng tư...

Trong đó, có không ít bài viết có nội dung là những cảm xúc được bộc phát ngay sau một cuộc cãi vã với cha mẹ.

Đáng nói, có không ít ý kiến bày tỏ không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt người thân vì mâu thuẫn kéo dài, vì từng bị cha mẹ đánh mắng...

Một bài viết được chia sẻ trên nhóm. Ảnh: NGỌC DUNG

Từ những mâu thuẫn không biết kể cùng ai, nhiều nickname "là người trẻ" đã chọn cách lên mạng xã hội để giãi bày tâm tư. Bên dưới các bài viết trong nhóm, nhiều thành viên kể câu chuyện tương tự mình từng gặp, an ủi hoặc khuyên người đăng bình tĩnh. Những bình luận như “mình cũng từng như vậy” xuất hiện trong nhiều cuộc trao đổi, cho thấy nhu cầu tìm kiếm sự đồng cảm từ những người trẻ có hoàn cảnh tương tự.

Không ít người lựa chọn chế độ ẩn danh khi chia sẻ. Với họ, đây dường như là không gian để nói ra những điều khó trao đổi trực tiếp với cha mẹ.

Nhiều bạn trẻ đang cảm thấy "ghét bố mẹ"?

Sau khi hội nhóm được chia sẻ rộng rãi, nhiều phụ huynh chọn cách tham gia để có thể lắng nghe con trẻ hơn. Một số phụ huynh cho biết đã giật mình khi đọc được các bài tâm sự của người trẻ, qua đó hiểu hơn cách con cái nhìn nhận về cha mẹ.

Trong đó, có không ít bài đăng đã trở thành chủ đề tranh luận giữa các thế hệ, giữa phụ huynh - con trẻ, phụ huynh - phụ huynh. Từ đó, nhiều người nhận ra, những bất đồng nếu được ngồi lại để cùng lắng nghe, tranh luận, nhiều vấn đề sẽ được mở thông, thấu hiểu.

Chia sẻ với PV Báo SGGP, nhiều phụ huynh cho biết, ban đầu khá sốc khi đọc những bài viết con cái "kể tội" cha mẹ. Khi bình tâm lại, họ cũng phải "giật mình" thừa nhận, mình cũng đã từng như vậy.

“Tôi cũng hay mắng con đến mức chồng cũng khuyên can. Thực ra tụi nhỏ cũng có áp lực của chúng”, chị Nguyễn Thanh Huyền (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Rất nhiều phụ huynh vào nêu ý kiến trong nhóm. Ảnh: NGỌC DUNG

Chị Thu Hà (Hà Nội) chia sẻ: "Suy nghĩ của các thế hệ rất khác nhau, khó tránh khỏi xung đột, do đó người lớn cần chậm lại một nhịp để lắng nghe các con”.

Khi những tổn thương cần được lắng nghe

Từ những câu chuyện được chia sẻ, có thể thấy đằng sau chữ “ghét” là nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Đó có thể là sự tức giận sau một cuộc cãi vã, nhưng cũng có thể là cảm giác bị tổn thương, cô đơn hoặc không được lắng nghe trong chính ngôi nhà mình.

Việc một người trẻ tìm đến cộng đồng trực tuyến để chia sẻ không đồng nghĩa họ đang có vấn đề. Tuy nhiên, khi những nội dung tiêu cực được chia sẻ lặp lại và nhận được sự đồng cảm, tác động của môi trường đám đông đối với tâm lý người trẻ thì lại trở thành vấn đề cần được lưu ý.

Tại tọa đàm về tác động của mạng xã hội đối với hành vi tự gây thương tích ở người trẻ, ThS.BS Nguyễn Việt Hà, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết một nữ sinh 15 tuổi từng gặp khó khăn trong giao tiếp với cha mẹ, dần thu mình và tìm kiếm sự đồng cảm trên mạng xã hội.

Theo bác sĩ, mạng xã hội không phải nguyên nhân dẫn đến các vấn đề tâm lý, nhưng có thể làm gia tăng nguy cơ ở những trẻ vốn có yếu tố dễ tổn thương. Việc tiếp xúc thường xuyên với các nội dung về nỗi buồn, sự cô đơn và tự gây thương tích, cùng sự đồng cảm từ các nhóm trực tuyến, có thể góp phần củng cố nhận thức sai lệch về hành vi gây hại.

Bác sĩ Ngô Văn Tuất, Trưởng Phòng Điều trị rối loạn loạn thần và y học tự sát, Viện Sức khỏe tâm thần, lưu ý mạng xã hội có thể liên quan đến nguy cơ thông qua việc trẻ tiếp xúc với nội dung tiêu cực, so sánh xã hội, lây lan hành vi và rối loạn giấc ngủ.

Từ góc độ này, điều đáng quan tâm không chỉ là việc trẻ nói “ghét bố mẹ”, mà là điều gì khiến trẻ phải tìm đến một cộng đồng xa lạ để nói ra những điều đó, mà không phải gia đình? Theo các bác sĩ, cha mẹ cần chú ý những thay đổi ở trẻ như thu mình, ít giao tiếp, dễ cáu gắt, buồn chán, thức khuya, mất ngủ, giảm tập trung hoặc học tập sa sút. Thay vì cấm đoán hay phán xét, việc duy trì kết nối, lắng nghe và đồng hành với trẻ có ý nghĩa quan trọng trong nhận diện sớm những vấn đề về tâm lý.