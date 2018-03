Phụ huynh đánh giáo sinh suýt sảy thai: Nhân chứng lên tiếng

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi kể lại toàn bộ sự việc nữ phụ huynh đánh đập giáo viên thực tập suýt sảy thai ở Nghệ An.

Cô Tạ Thị Nga, Hiệu trưởng trường mầm non Việt - Lào (Nghệ An) cho biết việc phụ huynh lao vào trường đánh giáo viên thực tập khiến các giáo viên trong trường rất sốc.

Lãnh đạo nhà trường cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm có kết luận, làm sáng tỏ vụ việc để giáo viên yên tâm dạy trẻ, phụ huynh yên tâm đưa con đến trường.

Vụ việc phụ huynh vào trường mầm non Việt - Lào đánh giáo viên thực tập khiến dư luận xôn xao.

Ngay khi vụ việc xảy ra, nhà trường cũng như cơ quan chức năng trực tiếp hỏi cháu T.Đ.K (lớp 5 tuổi) về vết bầm tím ở chân trái. Cháu K. trả lời: "Con bị chấn vào bàn đu quay ở sân trường, không phải do cô giáo đánh”.

Cô Nguyễn Mai Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi E (người trực tiếp chứng kiến sự việc) kể lại: "Hôm đó tôi và 2 giáo sinh đang cho các cháu uống sữa ở trong lớp, bất ngờ, phụ huynh cháu T.Đ.K đưa con tới rồi lớn tiếng hỏi cháu 'Ai đánh mi (mày)?'. Cháu T. Đ.K. vừa chỉ tay vào cô H. lập tức vị phụ huynh này lao vào đánh đập tới tấp.

Thấy vậy, tôi và hai phụ huynh khác đến kéo ra, can ngăn nhưng vị phụ huynh này nắm lấy tóc cô H. chắc quá. Vừa túm tóc vừa đánh cô H., rồi bắt cô H. quỳ xin lỗi con mình thì mới tha. Vì sợ ảnh hưởng cái thai trong bụng nên cô H. mới quỳ xuống xin lỗi cháu".

Được biết, giáo sinh P.T.H (SN 1997) quê Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, hiện đang là sinh viên Trường CĐSP Nghệ An mới về thực tập ở Trường Mầm non Việt Lào từ ngày 21/1/2018 cùng với 17 sinh viên khác.

Cô giáo H. được đánh giá là người nhanh nhẹn, hoạt bát, có năng khiếu đứng lớp và rất yêu trẻ con.

DIỄN BIẾN VỤ VIỆC:

Trả lời VTC News, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh cho hay, liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an đã triệu tập bà Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú ở phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Nghĩa thừa nhận việc mình đã hành hung nữ giáo viên thực tập P.T.H. Bà Nghĩa vẫn được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan công an đang chờ kết quả giám định sức khỏe của cô P.T.H để hoàn tất hồ sơ rồi thống nhất với Viện kiểm sát về hình thức xử lý đối với nữ phụ huynh xông vào trường học đánh đập cô giáo thực tập có nguy cơ sảy thai.

Trường Mầm non Việt - Lào nơi xảy ra sự việc

Sáng 27/3, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, cơ quan này đã có báo cáo gửi Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Nghệ An về việc giáo viên thực tập P.T.H. bị phụ huynh hành hung tại Trường Mầm non Việt - Lào (phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) xảy ra hôm 22/3 vừa qua.

Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu Phòng GD-ĐT TP Vinh tiếp tục nắm sự việc, chỉ đạo Trường Mầm non Việt - Lào sớm ổn định tình hình, đưa mọi hoạt động trở lại bình thường; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, giáo viên toàn ngành của TP Vinh.

Ngành giáo dục Nghệ An cũng đề nghị UBND TP Vinh chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh làm rõ sự việc và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND TP Vinh cũng cần chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử của nhà giáo, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng ứng xử các tình huống.

Đề nghị khởi tố nếu đủ dấu hiệu phạm tội

Ngày 26/3, Công đoàn Giáo dục Việt Nam có công văn đề nghị Công an TP Vinh, Công an phường Trung Đô, Nghệ An điều tra, xác minh vụ việc phụ huynh đánh giáo viên tại Trường mầm non Việt - Lào. Nếu có đủ dấu hiệu phạm tội, đề nghị khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Công đoàn giáo dục Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị sớm có giải pháp xử lý và biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn học đường để các thầy giáo, cô giáo yên tâm công tác.

Phan Sáng