Phụ huynh đánh giáo sinh suýt sảy thai: Cạnh bánh nhau thai vẫn có nhiều máu tụ

Sau gần một tuần nhập viện và điều trị tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An, tình hình sức khỏe của giáo sinh P.T.H. tuy có tiến triển nhưng cạnh bánh nhau thai nhiều điểm vẫn còn tụ dịch máu.

Ngày 27/3, ông Hoàng Quốc Kiều, Giám đốc trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cho biết, các y, bác sỹ của đơn vị vẫn đang tích cực theo dõi và chăm sóc sản phụ P.T.H. (SN 1997), là sinh viên Trường CĐSP Nghệ An, đang thực tập ở Trường Mầm non Việt - Lào.

Quá trình điều trị cho đến thời điểm hiện nay, sức khỏe của sản phụ H. đã có tiến triển, tuy nhiên bệnh nhân vẫn cảm thấy mệt mỏi. Các bác sĩ cho đi siêu âm thai để kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa thể kết luận sản phụ có bị ảnh hưởng gì hay không.

Vì phía trong bị chảy máu nên ở cạnh bánh nhau thai vẫn có nhiều điểm tụ dịch máu. Bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi sát sao và khi nào điều trị hết điểm tụ dịch máu và sức khỏe ổn định hoàn toàn thì sản phụ P.T.H mới được về nhà.

Liên quan đến vụ giáo sinh thực tập bị phụ huynh bắt quỳ xin lỗi và đánh đập suýt sảy thai, ông Nguyễn Công Phú - Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân TP Vinh cho biết, đơn vị đang chờ kết quả điều tra của Công an thành phố chuyển qua để hoàn tất hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Việc có khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không còn phải chờ kết quả giám định thương tích của chị H.

Cô P.T.N đang điều trị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe tỉnh Nghệ An

Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh cho hay, hiện cơ quan công an đang chờ kết quả giám định sức khỏe của cô P.T.H để hoàn tất hồ sơ rồi thống nhất với Viện kiểm sát về hình thức xử lý đối với đối tượng hành hung giáo sinh.

Cô P.T.H nhập viện vào sáng 22/3 trong tình trạng đau bụng, tinh thần hoảng loạn, nôn... Sau đó đã được các bác sĩ tiến hành khám và điều trị. Thời điểm này, bệnh nhân đang mang thai được 13 tuần. Kết quả kiểm tra cho thấy, sản phụ bị bóc tách nhau thai, đe dọa sảy thai, được chỉ định ở lại trung tâm để theo dõi và chăm sóc.

Trường Mầm non Việt - Lào nơi nữ giáo sinh bị hành hung suýt sảy thai

PHAN SÁNG