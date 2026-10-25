Phụ huynh có thể kiểm tra bữa ăn bán trú của con bằng những cách nào?

Bên cạnh việc phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để trực tiếp kiểm tra khu vực bếp và tiếp nhận thực phẩm, phụ huynh có quyền yêu cầu nhà trường công khai đơn vị cung cấp, chứng từ giao nhận cùng hóa đơn truy xuất nguồn gốc. Việc đối chiếu thực đơn hằng ngày, định lượng khẩu phần và quy trình kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn cũng là những khâu quan trọng để bảo đảm dinh dưỡng và an toàn.

Đặc biệt, cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh không nên chỉ nhìn vào hình ảnh món ăn đã chín hay tự ý vào khu vực chế biến. Việc giám sát cần thực hiện toàn diện từ khâu nguyên liệu đến quy trình vận chuyển theo lịch trình do nhà trường tổ chức.

Khi phát hiện bất thường, phụ huynh cần ghi nhận bằng chứng và phản ánh bằng văn bản tới ban giám hiệu hoặc cơ quan y tế, chính quyền địa phương để xác minh, xử lý kịp thời.