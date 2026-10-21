Phụ huynh chia sẻ gì khi đồng hành với 'Tiết học Gen Z' mùa hai?

"Tiết học Gen Z" mùa 2: Chuyến xe nhiều ý nghĩa với sự đồng hành của phụ huynh và thầy cô

Tiết học kết nối đặc biệt

Với hơn 6.000 học sinh khắp Thủ đô đăng ký tham gia trực tiếp "Tiết học Gen Z" mùa 2 mang chủ đề "Chuyến xe hành trình của những sự lựa chọn" và được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng, kết nối với các trường học trên địa bàn thành phố, có thể thấy đây là tiết học kết nối đặc biệt.

Tại Trạm "Sáng tạo" là trường THPT Phan Đình Phùng diễn ra trong không khí rất tập trung, đặc biệt là khi Trạm "Kết nối" chia sẻ câu chuyện, nguyên nhân và hậu quả của những lựa chọn liên quan đến ma túy của các học viên cai nghiện hay khi lắng nghe những chia sẻ của học sinh, phụ huynh, giáo viên đối thoại về áp lực, khủng hoảng tâm lý tuổi vị thành niên và sự đồng hành của gia đình, nhà trường.

Trò chơi thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy thực sự là mặt mạnh của đội thi trạm "Sáng tạo" khi câu trả lời được đưa ra nhanh nhất có thể với toàn đội 15 học sinh tham gia.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ: "Đây là mùa thứ hai mà Công an Thành phố tổ chức "Tiết học Gen Z" và chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức trong những năm học tới với những thông điệp cụ thể"

Tham dự chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ, các bạn trẻ đã tham gia với game show này rất hào hứng và trả lời hoàn toàn chính xác những câu hỏi so với đáp án mà ban tổ chức đã đưa ra. "Phải thấy rằng các bạn học sinh THPT Phan Đình Phùng đã có sự tìm hiểu rất sâu khi tham gia chương trình. Điều này phần nào giúp các em tự tin, có những lựa chọn riêng của mình trong hành trình chuyến xe cuộc đời mà không mắc phải một số sai lầm do sự bồng bột, thiếu hiểu biết của tuổi trẻ" - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đánh giá.

"Lúc con thay đổi, mình có nhận ra không?"

Chương trình lần này, bên cạnh các em học sinh còn có sự tham gia của rất nhiều bậc phụ huynh. Tại đây các bậc phụ huynh và giáo viên cùng bàn về chủ đề "Lúc con thay đổi, mình có nhận ra không?". Chị Đào Thị Sinh, phụ huynh học sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ, chị hiện đang đồng hành cùng 4 người con trong gia đình.

"Bản thân tôi cũng có lúc hỏi con về điểm số..."

"Hành trình của mỗi bạn khác nhau, đặc biệt là các bạn học sinh phổ thông, các con lớn lên, các con sẽ khép mình hơn, các con trầm tính hơn, các con sẽ có một khoảng lặng riêng mình. Nếu chúng ta phát hiện được các con có sự thay đổi như nhạt dần, các con không thích chia sẻ, các con không thích ôm mẹ nữa, các con không thích trò chuyện với mẹ nữa thì chúng ta cần nhận thức rõ để có thể sớm khắc phục vấn đề này.

Tôi rất đồng tình với quan điểm của Idol Hằng Liêm, không phải là chúng ta luôn hỏi các con về điểm số, bản thân tôi cũng có lúc tôi hỏi con về điểm số, nhưng có những lúc tôi phải hỏi con con muốn gì và con tôi hôm nay thế nào? Chỉ khi các con chia sẻ được thì mình mới hiểu được con, bởi vì nếu con không chia sẻ, con chỉ đóng cửa trong phòng thì chúng ta đang vô tình tạo ra một khoảng cách rất là lớn với con và kết quả là chúng ta chưa thấu hiểu con mình." - Chị Sinh chia sẻ.

Một phụ huynh đồng thời là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, ca sĩ, nhạc sĩ Dương Trần Nghĩa rất thoải mái, hóm hỉnh khi giao lưu với chương trình: "Tất cả phụ huynh chúng ta sẽ phải luôn luôn tích cực trong việc đồng hành với con, làm người bạn với con để có thể dễ nói chuyện và chia sẻ với nhau đúng không ạ? Và có một điều mà Nghĩa nghĩ luôn luôn rất là tâm đắc đó chính là nếu được thì bạn hãy là đồng phạm với con.

Ở đây có thể một vài bạn không hiểu nhưng mà Nghĩa xin được giải thích một chút, đồng phạm ở đây có nghĩa là gì? Ví dụ con của mình là có thể là nói với mình là, chia sẻ với mình là con đang mắc một cái lỗi như này, một cái sai lầm, một cái vấn đề như này thì thay vì là Nghĩa căng thẳng và Nghĩa mắng mỏ thì mình cũng nói luôn: "Ngày xưa bố cũng thế, thế bây giờ có gì chia sẻ?". Nghĩa nghĩ đây cũng là một cách để chúng ta có thể kết nối với nhau giúp các con có thể chia sẻ nhiều hơn."

Về lời khuyên cho các bạn trẻ, Ca sĩ Dương Trần Nghĩa cho rằng nếu như các bạn trẻ có những cái vấn đề gì đó mà các bạn cảm thấy nó đang chệch hướng thì các bạn hãy cởi mở, chia sẻ với những người tin tưởng nhất. "Đôi khi chưa chắc đã là bố mẹ mình nhưng mà cũng có thể là người thân, anh chị, cô bác, chú dì đúng không? Hoặc là chính những người bạn bè của mình và chúc các bạn sẽ luôn luôn bản lĩnh để có thể vượt qua tất cả." - Ca sĩ Dương Trần Nghĩa chia sẻ.

"Tiết học Gen Z" đang có cách tiếp cận gần gũi, thực tế và dễ hiểu với học sinh và cả phụ huynh, giáo viên.

Có thể thấy, với nhiều tầng ý nghĩa, "Tiết học Gen Z" đang có cách tiếp cận gần gũi, thực tế và dễ hiểu với học sinh và cả phụ huynh, giáo viên. Chia sẻ về chương trình này, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: "Đây là mùa thứ hai mà Công an Thành phố tổ chức "Tiết học Gen Z" và chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức trong những năm học tới.

Thông điệp chúng tôi muốn mang lại cho lứa tuổi học trò đang có nhiều hoài bão, ước mơ, là với những nội dung được đề cập đến hôm nay trong chương trình này, các em sẽ có những lựa chọn đúng đắn hơn và trở thành những công dân có ích và vươn lên, mang lại nhiều đóng góp cho xã hội, tránh xa những tệ nạn, những hành vi vi phạm pháp luật".