Phụ huynh bức xúc vì thu quỹ 40 triệu đồng, chi 26 triệu trong 2 tháng

Trường THCS Việt Nam - Angiêri (phường Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Ngọc Bích.

Sáng 14/10, mạng xã hội xuất hiện loạt phản ánh về hoạt động thu chi quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh (ban phụ huynh) lớp 6A9, trường THCS Việt Nam - Angiêri (phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Cụ thể, người phản ánh cho biết đầu năm học, ban phụ huynh lớp 6A9 tổ chức thu 1 triệu đồng/học sinh (tổng 40 triệu đồng/40 học sinh). Trong đó, 800.000 đồng dành cho chi phí hỗ trợ hoạt động tháng 8, 9, 10; và 200.000 đồng hỗ trợ nhà trường.

Sau gần 2 tháng học chính thức, ban phụ huynh tổng kết tổng chi thực tế là 26 triệu đồng, cho các hoạt động chi đầu năm học mới, Tết Trung thu, sinh nhật cho 40 học sinh.

Số tiền quỹ đóng góp còn dư là 14 triệu đồng. Khoản này dự tính hoàn trả cho phụ huynh, tương đương 350.000 đồng/người.

Người phản ánh bức xúc về việc số tiền thực chi quá lớn, trong khi chưa có khoản nào liên quan tới việc học tập của học sinh. Bên cạnh đó, các khoản chi không minh bạch, không được kê khai chi tiết từng khoản để phụ huynh nắm. Ngoài ra, người này cũng cho rằng ban phụ huynh được giáo viên chủ nhiệm chỉ định.

Các phản ánh xuất hiện trên mạng xã hội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Trần Minh Thủy, Hiệu trưởng trường THCS Việt Nam - Angiêri, cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, ban giám hiệu đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 6A9 và ban phụ huynh của lớp giải trình các vấn đề liên quan.

Bà Thủy khẳng định từ đầu năm học, nhà trường đã phổ biến, quán triệt phụ huynh thực hiện nghiêm túc Điều lệ ban đại diện, trong đó có chủ trương không thu và giữ quỹ.

Chiều 14/10, lớp 6A9 đã tổ chức họp phụ huynh đột xuất để thông tin, công khai toàn bộ danh sách thu, chi số tiền mà phụ huynh ủng hộ (dự kiến 3 tháng công khai 1 lần). Các khoản phụ huynh đã chi gồm mua nước, bánh kẹo, sữa, hoa quả, quà cho ngày khai giảng; chi Tết Trung thu, quà sinh nhật của cả lớp.

Tại cuộc họp, ban phụ huynh lớp nhận trách nhiệm về việc Thông tư 55/2011 còn hiệu lực nên đã tổ chức thu quỹ nhằm tổ chức hoạt động cho học sinh, dù chủ trương nhà trường không cho phép thu.

Khi Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 81/2026, trong đó cấm hội phụ huynh thu quỹ, tiếp nhận, quản lý các khoản hỗ trợ; ban phụ huynh lớp 6A9 đã hội ý để trả lại phụ huynh số tiền còn lại, dự kiến xong vào ngày 14/10.

Ngoài lớp 6A9, bà Thủy cho biết qua rà soát, đến nay, có 8 lớp đã trả lại tiền cho phụ huynh.

Liên quan đến phản ánh giáo viên chủ nhiệm lớp 6A9 chỉ định, áp đặt hoặc gán ghép phụ huynh tham gia ban đại diện, hiệu trưởng khẳng định không có việc này. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện quy trình bầu ban đại diện trên tinh thần xung phong và do phụ huynh giới thiệu.

Ngoài ra, thông tin phụ huynh đóng 200.000 đồng hỗ trợ nhà trường "là không đúng". Số tiền này, ban phụ huynh dự kiến chi cho buổi đi tham quan khi nhà trường tổ chức để chi mua đồ ăn sáng, ăn trưa, hoa quả, nước uống cho học sinh trong ngày đi tham quan.

Thông tư 81/2026 có hiệu lực từ 15/11, trong đó cấm hội phụ huynh thu quỹ, tiếp nhận, quản lý các khoản hỗ trợ. Nếu có các hoạt động cần hỗ trợ, trên tinh thần tự nguyện, phụ huynh của lớp, trường có thể góp bằng hàng hóa, dịch vụ cần thiết; hoặc thanh toán trực tiếp cho bên cung cấp. Khi kết thúc hoạt động, họ phải công khai kết quả để phụ huynh được tiếp cận đầy đủ.