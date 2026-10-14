Phụ huynh bức xúc khi quỹ lớp chi 26 triệu đồng chỉ trong chưa đầy 2 tháng

Ngày 14/10, mạng xã hội xuất hiện phản ánh về việc quỹ phụ huynh của lớp 6A9, Trường THCS Việt Nam - Angiêri (Hà Nội), đã chi hết 26 triệu đồng chỉ sau gần 2 tháng học.

Cụ thể, lớp 6A9 thu quỹ phụ huynh theo quý, tức 3 tháng một lần. Từ giữa tháng 8, khi học sinh bắt đầu vào năm học mới, ban đại diện cha mẹ học sinh thông báo tạm thu 1 triệu đồng/em, gồm 800.000 đồng quỹ lớp và 200.000 đồng tiền hỗ trợ nhà trường. Với sĩ số lớp 40 học sinh, tổng số tiền thu được là 40 triệu đồng.

Chỉ sau gần 2 tháng, tổng chi thực tế đã lên tới 26 triệu đồng cho các hoạt động đầu năm học mới, Tết Trung thu và sinh nhật học sinh.

“Những khoản chi này chưa có khoản nào liên quan trực tiếp đến hoạt động học tập của học sinh”, một phụ huynh bày tỏ.

Cũng theo phản ánh, dù số tiền chi tiêu lớn nhưng chi tiết từng khoản không được ban đại diện cha mẹ học sinh công khai tới các phụ huynh trong lớp.

Hội phụ huynh Trường THCS Việt Nam - Angiêri tổ chức hoạt động đầu năm học mới cho học sinh.

Liên quan đến phản ánh, bà Trần Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Việt Nam - Angiêri, cho biết nhà trường đã yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 6A9 phải công khai đầy đủ các khoản chi từ quỹ lớp và việc có trao đổi với phụ huynh trước khi chi tiền hay không.

Trong chiều 14/11, trường cũng tổ chức cuộc họp đột xuất giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh để thông tin, làm rõ các khoản thu, chi và công khai bảng kê để phụ huynh nắm được.

“Thực tế, các khoản chi đều phục vụ cho các hoạt động của học sinh như tặng quà sinh nhật, tổ chức Tết Trung thu, liên hoan dịp khai giảng. Ví dụ, một bạn trong lớp sinh nhật, các bạn khác đều nhận được quà mang về. Hay Trung thu, mỗi bạn trong lớp có một suất quà. Vào ngày khai giảng, phụ huynh cũng tổ chức cho học sinh liên hoan…”, bà Thủy nói.

Về khoản thu 200.000 đồng mỗi em để “hỗ trợ nhà trường”, bà Thủy cho biết những năm trước, nhà trường thường tổ chức cho học sinh đi tham quan. Khoản tiền này có thể sử dụng để đặt cơm buổi trưa, mua nước uống và các chi phí phục vụ chuyến đi, chứ không phải “quỹ hỗ trợ trường”.

Phụ huynh đã thu khoản này từ đầu năm, trước khi có thông tư mới. Vì vậy, nhà trường cũng đã yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh giải trình rõ khoản tiền này được thu để phục vụ hoạt động nào, tránh cách hiểu đây là khoản đóng góp để hỗ trợ nhà trường.

Riêng với số tiền đã thu nhưng chưa sử dụng là 14 triệu đồng, dự kiến ban phụ huynh lớp sẽ hoàn trả cho cha mẹ học sinh, tương đương 350.000 đồng/em. Việc hoàn trả này được thực hiện theo Thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ GD-ĐT quy định.

Hiệu trưởng Trường THCS Việt Nam - Angiêri cho biết đã yêu cầu giáo viên các lớp rà soát và thông báo tới ban đại diện cha mẹ học sinh trả toàn bộ quỹ lớp, không thu và giữ quỹ, thực hiện đúng quy định của Thông tư 81. Hiện có 8 lớp của trường này đã trả lại tiền cho phụ huynh học sinh.