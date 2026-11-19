Vị trí sạt lở nghiêm trọng làm chia cắt giao thông.

Theo báo cáo của UBND xã Phú Hữu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18/11, tuyến đường liên xã đoạn từ cầu Phú Thạnh đến UBND xã Phú Hữu tiếp tục xảy ra sạt lở, sụt lún tại 4 vị trí, với tổng chiều dài khoảng 190m. Có nơi sạt lở ăn sâu vào đường giao thông từ 1 đến 7m, ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản của người dân và gây chia cắt giao thông.

Theo nhận định ban đầu của ngành chuyên môn, sạt lở có thể do dòng nước lũ thời gian qua gây xói mòn, kết hợp nền đất yếu và mưa lớn kéo dài làm giảm độ ổn định của mái bờ kênh, nền đường.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương kiểm tra, chỉ đạo giăng dây, dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo và cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Đồng thời, vận động các hộ dân gần khu vực sạt lở di dời người và tài sản đến nơi an toàn, thường xuyên theo dõi diễn biến để chủ động ứng phó.