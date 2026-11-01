Phú Hòa livestream lan tỏa giá trị nông sản, sản phẩm làng nghề

Các sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề tiêu biểu của xã Phú Hòa được giới thiệu tại chương trình

Thông qua hình thức livestream trên các nền tảng mạng xã hội, chương trình giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng như bưởi da xanh, sầu riêng, nhãn Ido, khô cá lóc, kim chi cải thảo, chả lụa Mai Hiền và chổi cọng dừa. Mỗi sản phẩm mang nét đặc trưng riêng, thể hiện sự phong phú của nông sản, sự khéo léo của các cơ sở sản xuất và giá trị nghề truyền thống tại Phú Hòa.

Không chỉ giới thiệu đặc điểm, chất lượng và giá trị sử dụng của sản phẩm, chương trình còn tạo điều kiện để các hộ sản xuất, cơ sở kinh doanh quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường. Qua đó, khuyến khích người dân ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng

Với thông điệp “Cùng nhau lan tỏa giá trị quê hương Phú Hòa”, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh, con người và đặc sản địa phương đến người tiêu dùng gần xa, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm nông thôn đến gần hơn với thị trường.

Phú Hòa có lợi thế về diện tích đất nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển sản xuất và các sản phẩm đặc trưng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, địa phương từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, chú trọng chất lượng, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và phát triển sản phẩm có lợi thế cạnh tranh.

Nghề bó chổi cọng dừa truyền thống được người dân xã Phú Hòa gìn giữ và phát triển

Đáng chú ý, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tiếp tục được địa phương quan tâm. Hiện xã Phú Hòa có 6 sản phẩm OCOP còn thời hạn, gồm kim chi cải thảo và 5 sản phẩm rau của Tập đoàn Hải Kim Long; tất cả đều đạt hạng OCOP 3 sao.

Việc tổ chức livestream quảng bá sản phẩm là bước đi thiết thực trong ứng dụng chuyển đổi số vào phát triển kinh tế nông thôn. Qua đó, hỗ trợ các chủ thể sản xuất mở rộng kênh bán hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh, từng bước đưa đặc sản và tinh hoa làng nghề Phú Hòa đến gần hơn với người tiêu dùng.