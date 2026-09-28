Phú Hòa khánh thành, khởi công 5 cầu giao thông hơn 11,6 tỷ đồng

Đại biểu cắt băng khánh thành 3 cây cầu giao thông: Út Ổi 6, Út Ổi 8, Út Ổi 9.

Ba công trình cầu Út Ổi 6, Út Ổi 8 và Út Ổi 9 được đưa vào sử dụng sau 5 tháng thi công. Cụ thể, cầu Út Ổi 6 dài 30m, rộng 4m; cầu Út Ổi 8 dài 27m, rộng 5m và cầu Út Ổi 9 dài 33m, rộng 6m, tọa lạc tại ấp Hòa Tây A. Các cầu có tải trọng thiết kế 10 tấn.

Tổng giá trị đầu tư, vật tư và ngày công quy đổi của 3 cầu khoảng 6,63 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí vật tư xây dựng hơn 5,43 tỷ đồng; 2 bộ dầm cầu được hỗ trợ trị giá khoảng 300 triệu đồng; giá trị ngày công của lực lượng thiện nguyện, đội thi công và người dân khoảng 900 triệu đồng.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu Út Ổi 10 tại ấp Kinh Đào và cầu Út Ổi 11 tại ấp Đông An.

Cùng ngày, địa phương cũng khởi công xây dựng cầu Út Ổi 10 tại ấp Kinh Đào và cầu Út Ổi 11 tại ấp Đông An. Hai công trình có tải trọng 8 tấn, dự kiến kinh phí vật tư 5 tỷ đồng, do gia đình ông Nguyễn Minh Lương (ông Út Ổi) và bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh tài trợ chính cùng các nhà hảo tâm đóng góp.

Dịp này, có 3 cá nhân được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; UBND xã Phú Hòa tặng giấy khen cho 4 tập thể và 74 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn.