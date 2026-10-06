Phú Hòa kết nạp đảng viên đạt 137% kế hoạch năm

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Phạm Hoàng Nam trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai cá nhân.

Chiều 6/10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (mở rộng), đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Phạm Hoàng Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 9 tháng, xã xuống giống 5.398ha lúa thu đông, đạt 100% kế hoạch; nhân rộng mô hình nuôi cá chạch lấu ghép cá heo, bước đầu mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, thu ngân sách đạt 84,34% dự toán; giải ngân đầu tư công đạt 81,6% kế hoạch; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 93,6%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,28%.

Trong công tác xây dựng Đảng, xã đã làm sạch dữ liệu đảng viên 4.0. Mô hình “Mặt trận số - Lắng nghe nhân dân” vận động xã hội hóa trên 4,5 tỷ đồng xây dựng 3 cầu giao thông nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Phạm Hoàng Nam yêu cầu xã tiếp tục củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, chuẩn bị nguồn nhân lực cho nhiệm kỳ tới.

Dịp này, 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 2 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 6 tập thể và 12 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.