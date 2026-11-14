Phù Đổng ra mắt bản đồ số 101 di tích, đưa di sản đến gần hơn với du khách

Xã Phù Đổng (Hà Nội) chính thức ra mắt Bản đồ số di sản, giới thiệu 101 di tích trên địa bàn và tích hợp công nghệ thực tế ảo VR360. Ảnh: PV

Ngày 14/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng, UBND xã Phù Đổng (TP Hà Nội) tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, triển khai mô hình “Không gian sáng tạo di sản Phù Đổng” và tổng kết đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Bản đồ số di sản xã Phù Đổng và Cổng thông tin du lịch Phù Đổng, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ để bảo tồn, giới thiệu và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương.

101 di tích được giới thiệu trên bản đồ số

Bản đồ số di sản Phù Đổng giới thiệu hệ thống 101 di tích trên địa bàn xã, đồng thời tích hợp công nghệ thực tế ảo VR360 tại 5 địa điểm tiêu biểu, gồm: Đền Thượng, đền Hạ, miếu Ban, chùa Kiến Sơ và chùa Nành.

Thông qua nền tảng này, người dân và du khách có thể khám phá không gian kiến trúc, cảnh quan của các di tích từ xa, tiếp cận thông tin và hình ảnh trực quan mà không nhất thiết phải có mặt tại địa điểm tham quan.

Công nghệ VR360 cho phép người xem quan sát không gian di tích dưới nhiều góc độ, tạo trải nghiệm sinh động hơn so với hình thức giới thiệu bằng hình ảnh tĩnh hoặc tài liệu truyền thống.

Việc đưa hệ thống di tích lên nền tảng số còn góp phần tập hợp, giới thiệu các điểm đến văn hóa trên địa bàn, giúp du khách có thêm thông tin trước khi lựa chọn hành trình tham quan, tìm hiểu lịch sử và truyền thống địa phương.

Cùng với bản đồ số, Cổng thông tin du lịch Phù Đổng được đưa vào hoạt động, cung cấp thông tin về di tích, lễ hội, nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng và các điểm đến văn hóa, du lịch.

Hai ứng dụng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hoạt động quảng bá điểm đến, tạo thêm kênh tiếp cận thông tin cho du khách và góp phần phát triển du lịch văn hóa tại khu vực phía Đông Bắc Hà Nội.

Đưa di sản quê hương Thánh Gióng vào không gian số

Phù Đổng là vùng đất gắn liền với truyền thuyết Thánh Gióng và hệ thống di tích, lễ hội mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa.

Đặc biệt, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2010. Đây là một trong những giá trị văn hóa nổi bật, tạo nền tảng cho địa phương phát triển các sản phẩm du lịch gắn với lịch sử, tín ngưỡng và trải nghiệm cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Theo ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng, việc số hóa các điểm du lịch, di tích giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin trên môi trường mạng, qua đó quảng bá hình ảnh địa phương và tạo sức lan tỏa cho du lịch di sản.

Không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, xã Phù Đổng còn triển khai mô hình “Không gian sáng tạo di sản Phù Đổng”, kết hợp hoạt động trải nghiệm thực tế với giáo dục truyền thống.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều nghi thức đặc sắc của Hội Gióng được tái hiện, trong đó có màn biểu diễn của Đội quân Phù Giá, gắn với hình tượng đoàn quân theo Thánh Gióng ra trận.

Các em học sinh được tham gia tô vẽ nón, quạt, vẽ tranh và hóa thân thành những nhân vật trong truyền thuyết Thánh Gióng. Hoạt động nằm trong chương trình giáo dục di sản “Đánh thức giác quan - Đánh thức tình yêu di sản”, hướng tới giúp thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử, văn hóa quê hương thông qua những trải nghiệm trực tiếp.

Đáng chú ý, việc ra mắt các nền tảng số diễn ra trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Trong đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số năm 2026, xã đã tổ chức 19 buổi livestream, quảng bá 25 sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu; thành lập 31 tổ chuyển đổi số cộng đồng với 310 thành viên tại các thôn.

Các sản phẩm đặc trưng như hoa giấy, sữa Phù Đổng, thuốc nam, thuốc bắc Ninh Hiệp cùng những điểm đến văn hóa, du lịch cũng được giới thiệu rộng rãi trên môi trường số.

Theo định hướng của địa phương, thời gian tới, Phù Đổng tiếp tục đẩy mạnh số hóa di tích, danh lam thắng cảnh và đưa nội dung giáo dục di sản vào trường học.

Việc ra mắt Bản đồ số di sản với 101 di tích cùng các trải nghiệm VR360 không chỉ mở rộng phương thức tiếp cận di sản mà còn tạo điều kiện kết nối hoạt động bảo tồn với quảng bá du lịch, giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế địa phương.

Từ những di tích hiện hữu đến không gian trải nghiệm trên nền tảng số, Phù Đổng đang từng bước tìm thêm cách đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.