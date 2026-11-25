Ngôi nhà mơ ước của gia đình chị Ma Thị Thùy, xóm Khẩu Đưa, xã Phú Đình, đã thành hiện thực.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt chị Ma Thị Thùy, xóm Khẩu Đưa, khi cả gia đình vào ở ngôi nhà mới khang trang. Với gia đình chị, đó không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là điểm tựa để bắt đầu một cuộc sống ổn định hơn sau nhiều năm khó khăn.

Vợ chồng chị Thùy có hai con gái, trong đó con lớn bị khuyết tật, mắc thêm bệnh động kinh, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Trước đây, gia đình sống trong căn nhà sàn cũ, nguy cơ sập đổ khi mưa bão. Được hỗ trợ 80 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, cùng với sự giúp đỡ của người thân và nguồn lực tự có, vợ chồng chị mạnh dạn xây dựng ngôi nhà mới rộng khoảng 80m2, tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Khởi công từ ngày 25-9, sau khoảng 40 ngày thi công, ngôi nhà cơ bản hoàn thành. Chị Thùy xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi rất khó khăn. Được Đảng, Nhà nước hỗ trợ kinh phí, chúng tôi có thêm động lực, cố gắng xây dựng được ngôi nhà ấm cúng hơn”.

Cùng chung niềm vui ấy, gia đình chị Trần Thị Chủ, cũng ở xóm Khẩu Đưa, đang khẩn trương hoàn thiện ngôi nhà mới. Trước đây, gia đình chị sống trong căn nhà mái lá đã xuống cấp, mái dột, vách hư hỏng. Hai vợ chồng chủ yếu làm ruộng, làm chè, thu nhập không ổn định nên việc xây dựng nhà ở vượt quá khả năng. Được hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình chị có thêm điều kiện huy động sự giúp đỡ của người thân, vay mượn để xây dựng nhà mới. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng.

Gia đình chị Trần Thị Chủ, xóm Khẩu Đưa, đang hoàn thiện ngôi nhà mới.

Theo thống kê, năm 2026, xã có 25 hộ thuộc diện hỗ trợ, trong đó 23 hộ xây dựng nhà mới, 2 hộ sửa chữa nhà ở. Tổng kinh phí hỗ trợ theo kế hoạch là 1,9 tỷ đồng. Trong đó, địa phương cân đối nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ 18 hộ với tổng kinh phí 1,38 tỷ đồng; 7 hộ còn lại được đề nghị hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

Cùng với nguồn kinh phí, xã tích cực vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay bằng nhiều hình thức. Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Thăng Long đã hỗ trợ 520 triệu đồng cho 7 hộ gia đình. Công ty Viglacera hỗ trợ 25 hộ tổng cộng 1.750m² gạch ốp lát cùng các thiết bị phục vụ sinh hoạt, trị giá khoảng 27 triệu đồng/hộ.

Đáng chú ý, quá trình triển khai không chỉ dừng ở việc trao kinh phí. Chính quyền địa phương còn vận động các đoàn thể, lực lượng dân quân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân tham gia hỗ trợ ngày công, giúp các gia đình giảm bớt chi phí xây dựng. Việc giám sát tiến độ, chất lượng công trình cũng được quan tâm, bảo đảm nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Ông Phùng Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Đình, cho biết: Địa phương đã khởi công 25/25 công trình theo kế hoạch. Đến nay, 6 ngôi nhà đã hoàn thành, 19 ngôi nhà đang tiếp tục thi công, trong đó có 7 nhà đã xây dựng xong phần tường. Xã đang tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn bộ chương trình trước ngày 31/12/2026.

Từ những mái nhà từng dột nát, xiêu vẹo đến những ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Phú Đình không chỉ mang lại sự đổi thay về điều kiện sống mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng cho những gia đình khó khăn.