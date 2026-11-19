35 công trình, lán tạm, mái che, bãi tập kết vật liệu và phế liệu được tháo dỡ, di dời, trả lại mặt bằng thông thoáng cho khu vực.

Có mặt tại tuyến đường Văn Tiến Dũng, phóng viên ghi nhận dọc tuyến có khoảng 10 cột điện cao thế. Phía dưới hành lang đường dây điện, tồn tại 35 công trình dựng tạm trên đất nông nghiệp.

Trong số này có các nhà xưởng, lều, lán... được sử dụng làm nơi tập kết sắt thép, vật liệu xây dựng, phế liệu, một số vị trí được sử dụng làm cửa hàng ăn uống, với hệ thống mái che, hàng rào tạm, biển quảng cáo dựng lên khá lộn xộn.

Từ sáng 18-11, lực lượng chức năng phường Phú Diễn đã tập trung nhân lực, phương tiện triển khai giải tỏa.

Tại hiện trường, tiếng động cơ máy xúc vang lên liên hồi. Những chiếc máy xúc vươn cần, hạ gầu xuống những đống vật liệu ngổn ngang, lần lượt ngoạm, kéo các bụi cây, cành khô, khung sắt và vật dụng cũ ra khỏi khu vực. Các mái che, hàng rào tạm sau khi được tháo rời được tập kết thành từng đống để công nhân phân loại, bốc xếp lên xe tải vận chuyển đi.

Ở những vị trí có nhiều sắt thép, vật liệu cồng kềnh, công nhân phối hợp sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để tháo dỡ. Từng gầu xúc liên tiếp đưa vật liệu, phế thải lên xe, trong khi các lực lượng tiếp tục thu dọn đất đá, rác thải còn sót lại, từng bước giải phóng mặt bằng.

Những bụi cây um tùm, đống phế liệu, khung sắt từng chiếm dụng khu vực dưới chân cột điện dần được thu dọn. Phía sau máy móc cơ giới, công nhân vệ sinh môi trường tiếp tục quét dọn, thu gom những mảnh vụn nhỏ, hạn chế để vật liệu tháo dỡ vương vãi trên vỉa hè và lòng đường.

Sau ngày đầu ra quân, nhiều đống phế liệu, khung sắt và vật dụng cồng kềnh đã được thu dọn, di chuyển khỏi khu vực.

Đáng chú ý, khu vực giải tỏa nằm ngay dưới hệ thống đường dây điện cao thế, với các cột điện có kết cấu lớn và nhiều đường dây dẫn điện chạy phía trên. Vì vậy, quá trình tháo dỡ đòi hỏi tổ chức chặt chẽ, bảo đảm khoảng cách an toàn, tránh tác động đến hệ thống điện cũng như người và phương tiện qua lại.

Lực lượng chức năng phường đã bố trí rào chắn, kiểm soát khu vực thi công và phối hợp với đơn vị điện lực trong quá trình thực hiện.

Theo ông Hà Tiến Chung, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phường Phú Diễn, đợt ra quân nhằm xử lý các điểm vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại khu vực hành lang an toàn lưới điện đường Văn Tiến Dũng. Phạm vi xử lý bao gồm các bãi tập kết vật liệu xây dựng, bãi phế liệu, lều lán, mái che, mái vẩy và biển bảng dựng trên đất nông nghiệp.

Việc giải tỏa được triển khai trên cơ sở rà soát hiện trạng, xác định ranh giới, mốc giới hành lang an toàn lưới điện, bảo đảm đúng quy định và không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liền kề.

Để triển khai nhiệm vụ, UBND phường Phú Diễn huy động nhiều lực lượng cùng tham gia, trong đó có Công an phường, cán bộ đô thị và môi trường, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố và đơn vị vệ sinh môi trường.

Hàng chục người lao động cùng máy xúc, máy ủi, xe tải và các phương tiện chuyên dụng được huy động phục vụ tháo dỡ, vận chuyển vật liệu.

Công ty Điện lực Ba Đình cũng cử cán bộ chuyên môn phối hợp kiểm tra hệ thống đường dây, xác định phạm vi hành lang bảo vệ và thực hiện phương án cô lập nguồn điện trước khi giải tỏa để bảo đảm an toàn.

Không dừng lại ở việc tháo dỡ các công trình vi phạm, phường Phú Diễn còn đặt yêu cầu thu gom, vận chuyển toàn bộ chất thải, phế thải phát sinh ngay trong ngày, không để tình trạng tháo dỡ xong lại hình thành những điểm tập kết rác tự phát. Mặt bằng sau giải tỏa sẽ được vệ sinh, bàn giao cho đơn vị quản lý và tổ dân phố.

Ông Hà Tiến Chung cho biết, theo Kế hoạch số 444/KH-UBND ngày 9-11-2026 của UBND phường Phú Diễn, đợt ra quân cao điểm được triển khai từ ngày 10-11 đến ngày 21-11-2026. Riêng tại tuyến đường Văn Tiến Dũng được thực hiện trong ngày 18-11 và ngày 19-11.

Sau khi hoàn thành giải tỏa, từ ngày 21-11, phường sẽ thành lập tổ tuần tra cơ động gồm 30 người, tổ chức tuần tra 2 lần/ngày để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm mới phát sinh, kiên quyết không để tái lấn chiếm.

Việc giải tỏa các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp dưới hành lang an toàn lưới điện tại đường Văn Tiến Dũng là động thái cần thiết nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo đảm an toàn hành lang công trình điện.

Hiệu quả của đợt ra quân không chỉ được đánh giá bằng diện tích mặt bằng được giải phóng hay số công trình bị tháo dỡ, mà quan trọng hơn là việc duy trì trật tự sau đó.

Để kết quả giải tỏa được duy trì bền vững, phường Phú Diễn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý thường xuyên, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm mới phát sinh, kiên quyết không để tình trạng tái lấn chiếm diễn ra.