Phù dâu bất ngờ bị chú rể ôm hôn, thái độ của cô dâu gây tranh cãi

Chú rể bị bịt mắt, nhầm phù dâu thành cô dâu

Một đám cưới tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, từng gây xôn xao mạng xã hội bởi màn náo hôn vượt quá giới hạn. Cụ thể, trong màn nháo tân hôn của đám cưới, chú rể buộc phải vượt qua thử thách và trò chơi khó nhằn. Sau khi vượt gần hết các cửa ải, chú rể được lệnh phải chơi một trò chơi nữa trước khi chính thức rước dâu, theo VTC News.

Sau khi vượt qua phần lớn trò chơi, chú rể tiếp tục nhận một thử thách cuối cùng: Bịt mắt và tìm đúng cô dâu để trao nụ hôn.

Tuy nhiên, những người xung quanh đã tìm cách đánh lạc hướng chú rể bằng cách đưa phù dâu đứng chắn trước mặt cô dâu. Không nhìn thấy gì, chú rể tưởng người trước mặt là vợ sắp cưới nên tiến đến ôm và hôn cô gái.

Tình huống trở nên khó xử khi người bị hôn không phải cô dâu mà là phù dâu đang đứng bên cạnh. Màn đùa tưởng chừng chỉ nhằm tạo tiếng cười trong đám cưới lại nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi.

Phù dâu bị đẩy ra làm khó dễ cho chú rể trong màn nháo tân hôn.

Cô dâu không tức giận, thái độ khiến dân mạng bất ngờ

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là phản ứng của cô dâu. Chứng kiến cảnh chú rể ôm hôn nhầm phù dâu, cô không tỏ ra giận dữ hay phản đối mà còn bật cười vui vẻ.

Chính thái độ này khiến sự việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong khi một số người xem đây là tình huống trớ trêu trong ngày cưới, nhiều ý kiến lại cho rằng trò đùa đã đi quá giới hạn cần thiết.

Không ít cư dân mạng chỉ trích màn náo hôn là phản cảm, thiếu tôn trọng cô dâu và phù dâu. Một số người còn nghi ngờ chú rể có thực sự nhầm lẫn hay không, dù những hình ảnh được lan truyền không đủ để xác nhận suy đoán này.

Theo nhiều ý kiến, việc cô dâu bật cười không đồng nghĩa với việc mọi hành động trong tình huống đó đều phù hợp. Đặc biệt, những trò đùa liên quan đến tiếp xúc thân thể cần có sự đồng thuận của người tham gia, thay vì được xem là điều đương nhiên trong không khí náo nhiệt của đám cưới.

Náo hôn biến tướng, phong tục vui vẻ trở thành nỗi ám ảnh

Tại Trung Quốc, náo hôn là phong tục thường xuất hiện trong đám cưới, với mục đích tạo không khí sôi động và mang lại tiếng cười cho cô dâu, chú rể cùng quan khách.

Tuy nhiên, khi bị đẩy đi quá xa, những trò đùa trong ngày cưới có thể biến thành hành vi xúc phạm, quấy rối hoặc gây nguy hiểm cho người khác. Một số màn náo hôn bị phản đối vì cố tình làm khó cô dâu, chú rể, thậm chí đưa phù dâu vào những tình huống khó xử.

Vụ việc tại Chiết Giang vì thế làm dấy lên lời kêu gọi cần loại bỏ những trò đùa phản cảm khỏi đám cưới. Nhiều người cho rằng phong tục chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại niềm vui cho tất cả mọi người, chứ không phải tạo tiếng cười bằng sự ngượng ngùng, tổn thương hay xâm phạm ranh giới cá nhân.

Một đám cưới đáng nhớ không nhất thiết phải có những thử thách oái oăm. Sự tôn trọng, tự nguyện và niềm vui chân thành mới là điều giúp ngày trọng đại của cô dâu, chú rể trở thành kỷ niệm đẹp.

Thành phố ở Trung Quốc mạnh tay với biến tướng của phong tục náo động phòng

Giới chức ở Zouping, thành phố thuộc tỉnh Sơn Đông, đã ban hành thông báo đặc biệt cấm "hành vi thô tục trong đám cưới" và kêu gọi "cải cách truyền thống đám cưới". Ảnh minh họa

Thông tin được SCMP đăng tải, một thành phố ở miền đông Trung Quốc đã chính thức cấm phong tục đám cưới truyền thống cho phép trêu chọc cô dâu, chú rể và phù dâu sau một loạt sự cố khiến tình hình đi quá xa, theo Lao Động.

Theo đó, giới chức ở Zouping, thành phố thuộc tỉnh Sơn Đông, đã ban hành thông báo đặc biệt cấm "hành vi thô tục trong đám cưới" và kêu gọi "cải cách truyền thống đám cưới".

Phong tục đám cưới được gọi là "naohun" - tức náo tân hôn, hay còn gọi là náo động phòng - ở Trung Quốc. Theo đó, những khách nam là bạn chú rể sẽ vào phòng cưới của tân lang tân nương trêu đùa nhằm xua đuổi tà ma, yêu khí và giúp cô dâu sớm thích nghi với cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, phong tục này đã đi quá xa, biến tướng thành hủ tục, khi nhiều cặp vợ chồng hoặc khách mời buộc phải lột đồ hoặc bị trói, cô dâu hoặc phù dâu bị xúc phạm, sàm sỡ...

Chính quyền thành phố Zouping nhấn mạnh, những hành vi này sẽ bị cảnh sát xử phạt và có thể bị coi là một tội hình sự.

"Tất cả chúng ta hãy cư xử văn minh hơn, tẩy chay những hành động thô tục trong đám cưới, biến "naohun" thành những lời chúc phúc văn minh và giúp đám cưới trở lại đầm ấm và lãng mạn" - thông cáo của chính quyền cho biết.

Chính sách mới đã được đông đảo công chúng Trung Quốc hoan nghênh. Một người dùng Weibo chia sẻ: "Tất nhiên phải cấm hành vi này. Một số người chỉ đơn giản là quấy rối người khác dưới danh nghĩa đùa giỡn trong đám cưới".

"Tổ chức đám cưới đã đủ khó khăn rồi, chưa nói đến việc bị làm phiền bởi những màn biểu diễn và những trò đùa thô tục" - một cư dân mạng Trung Quốc viết.