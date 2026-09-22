Phú Cường đón nhận Quyết định công nhận xã An toàn khu

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ công bố Quyết định công nhận Phú Cường là xã An toàn khu.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đoàn Văn Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Ngô Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương qua các thời kỳ và đông đảo người dân xã Phú Cường.

Đồng chí Đoàn Văn Phương và đồng chí Trần Ngô Minh Tuấn trao hoa và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Phú Cường là xã An toàn khu.

Trong hai cuộc kháng chiến, Phú Cường là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan cách mạng được Nhân dân che chở, tiếp sức. Đặc biệt, tại Gò Mười Tải, Xứ ủy Nam bộ và Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam bộ từng đặt Đài Tiếng nói Nam bộ, Xưởng Vô tuyến điện hành chính Nam bộ, Trường Vô tuyến điện hành chính Nam bộ.

Đồng chí Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trao bảng tượng trưng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 100% người dân thường trú trên địa bàn xã Phú Cường.

Phú Cường khi ấy còn là địa bàn đóng quân, hoạt động của nhiều cơ quan cách mạng và đơn vị vũ trang; đồng thời là nơi tập kết, trung chuyển lương thực, vũ khí, thuốc men phục vụ kháng chiến.

Phong trào cách mạng tại địa phương được duy trì bền bỉ, kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và đấu tranh vũ trang, góp phần bảo vệ cơ sở, lực lượng cách mạng và giữ vững địa bàn căn cứ.

Lãnh đạo xã Phú Cường trao quà tri ân các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận Phú Cường là xã An toàn khu cho lãnh đạo địa phương. Đồng thời, trao bảng tượng trưng bảo hiểm y tế cho 100% người dân thường trú trên địa bàn xã. Dịp này, địa phương trao quà tri ân 24 gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trước đó, các đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Giao bưu - Thông tin vô tuyến điện Nam bộ.