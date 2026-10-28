Phủ 'chăn' lên sông băng giúp giảm 80% tốc độ tan chảy

Kết quả cho thấy khu vực được che phủ ít bị mất băng hơn so với phần sông băng lộ thiên xung quanh, giúp bảo toàn thêm 10 cm độ cao bề mặt.

Theo một báo cáo từ tờ Global Times, vào ngày 26/10, một nhóm nghiên cứu chung từ ĐH Nam Kinh và Viện Nghiên cứu Sinh thái - Môi trường và Tài nguyên Tây Bắc (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) đã thực hiện một thí nghiệm tại sông băng Dagu ở tỉnh Tứ Xuyên, sử dụng loại màng nano làm mát bằng bức xạ thân thiện với môi trường. Kết quả cho thấy, lượng băng tan tại các khu vực được phủ loại màng này đã giảm hơn 80%.

Bắt đầu từ năm 2022, cứ đến tháng Năm, thời điểm mùa băng tan mùa Hè bắt đầu mạnh mẽ, nhóm nghiên cứu lại lắp đặt khoảng 10.000 mét vuông loại màng này trên "Sông băng số 17", một khu vực có diện tích tương đương khoảng 24 sân bóng đá (0,17 km²). Sau đó, lớp màng này được gỡ bỏ hoàn toàn vào cuối tháng Chín, ngay khi tuyết bắt đầu rơi trở lại.

Lớp màng này được làm từ một loại vật liệu chuyên dụng được thiết kế để làm mát bằng bức xạ. Nó phản xạ ánh sáng mặt trời mạnh mẽ, giống như một chiếc gương và ngăn chặn sự trao đổi nhiệt giữa khí quyển với bề mặt băng. Nhóm nghiên cứu giải thích rằng nguyên lý này "giống như việc bọc một que kem trong một chiếc chăn cách nhiệt để ngăn nó tan chảy".

Kết quả thực nghiệm cho thấy, trong sáu năm qua, khu vực được phủ lớp màng này vẫn giữ được độ dày bề mặt cao hơn 10cm so với vùng băng xung quanh không được bảo vệ. Hơn nữa, phương pháp này còn cải tiến so với các thử nghiệm trước đây, vốn sử dụng loại vải địa kỹ thuật từng được dùng tại Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2020 và giúp giảm 70% lượng băng tan bằng cách nâng tỷ lệ ngăn chặn băng tan lên hơn 80%, từ đó mang lại hiệu quả bảo vệ cao hơn nữa.

Từ đầu những năm 2000, các quốc gia thuộc dãy Alps ở châu Âu, bao gồm Thụy Sĩ, đã sử dụng rộng rãi các loại bạt chuyên dụng để bảo vệ các sông băng tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và những điểm du lịch nổi tiếng. Mặc dù các tấm phủ này có hiệu quả trong việc ngăn chặn 50 - 70% lượng băng tan, chúng vẫn vấp phải sự chỉ trích do chứa các sợi tổng hợp (gốc nhựa), loại vật liệu giải phóng vi nhựa và gây ô nhiễm nguồn nước tại dãy Alps.

Lớp màng nano được sử dụng trong thử nghiệm này bao phủ diện tích khoảng 10.000m2,lớn gấp 1,4 lần một sân bóng đá. Nó được chế tạo từ các vật liệu thân thiện với môi trường và có khả năng phân hủy sinh học, giúp loại bỏ nguy cơ gây ô nhiễm thứ cấp như vi nhựa, đồng thời có thể thu hồi và tái sử dụng sau khi thử nghiệm kết thúc. Nhóm nghiên cứu cho biết phương pháp này là một bước tiến cả về hiệu suất lẫn tính thân thiện với môi trườn so với các loại 'chăn' truyền thống vốn đang được sử dụng trên các sông băng tại dãy Alps, chẳng hạn như ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng việc sử dụng các tấm phủ nhân tạo như vậy khó có thể trở thành giải pháp căn cơ cho vấn đề tan băng.

Zhuang Lichao, một nhà nghiên cứu tại Trường Năng lượng và Tài nguyên thuộc Đại học Nam Kinh, nhấn mạnh: "Việc phủ chăn lên các sông băng chỉ là biện pháp tình thế nhằm làm chậm tạm thời tốc độ tan băng nhanh chóng hiện nay; đây không phải là giải pháp giải quyết tận gốc vấn đề. Xét cho cùng, điều cốt yếu vẫn là những nỗ lực toàn cầu nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon và ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu".

Theo một nghiên cứu chung giữa Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc và Cơ quan Theo dõi Sông băng Thế giới (WGMS), trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2023, trung bình mỗi năm có 273 tỷ tấn băng đã tan chảy và biến mất từ ​​khoảng 215.000 sông băng trên khắp thế giới. Đáng chú ý, tốc độ mất băng trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2023 nhanh hơn 36% so với thập kỷ trước đó.