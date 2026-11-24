Văn phòng Hạt Kiểm lâm của ông Vinh đang công tác đóng trụ sở tại xã B có phụ cấp khu vực 0,2.

Ông hỏi, phụ cấp ưu đãi theo nghề Kiểm lâm của ông được tính như thế nào?

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC, việc xác định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với Kiểm lâm được thực hiện căn cứ vào đối tượng, vị trí công tác và địa bàn làm việc theo quy định.

Đối với trường hợp ông Vinh nêu, cần căn cứ quyết định phân công và thực tế thực hiện nhiệm vụ để xác định địa bàn làm việc chính (xã A hay trụ sở Hạt Kiểm lâm tại xã B), đồng thời xem xét nhiệm vụ kiêm nhiệm tham mưu về công tác pháp chế, xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trường hợp kiêm nhiệm, chỉ áp dụng một mức phụ cấp ưu đãi theo nghề phù hợp theo quy định.

Đề nghị ông liên hệ Chi cục Kiểm lâm hoặc cơ quan quản lý trực tiếp để được xem xét quyết định phân công công tác, địa bàn làm việc chính và quá trình thực tế thực hiện nhiệm vụ, từ đó xác định và giải quyết chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề theo thẩm quyền và quy định hiện hành.