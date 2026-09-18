Phụ cấp nghề ngành y: Ai được hưởng mức 80%?

Nhân viên y tế làm việc trong nhiều lĩnh vực đặc thù được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề đến 80% theo nghị định mới của Chính phủ. Ảnh: Đinh Hà.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 350/2026/NĐ-CP ngày 9/9 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế.

Mức phụ cấp cao nhất 80%

Theo Nghị định, mức phụ cấp ưu đãi nghề 80% được áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp thực hiện các công việc gồm khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu, bao gồm cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc; giải phẫu bệnh.

Mức này cũng áp dụng với viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn biên giới, hải đảo; xã khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ.

Nhóm được hưởng phụ cấp 70% gồm viên chức trực tiếp khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh phong, lao, bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS, trẻ sơ sinh.

Mức này cũng áp dụng với người làm công việc bảo quản, trông coi xác; làm việc trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III, cấp IV; khám, xét nghiệm, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Ngoài ra, viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở các khu vực còn lại; trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố; trung tâm kiểm dịch y tế biên giới tỉnh, thành phố và các viện y tế dự phòng cũng được hưởng phụ cấp 70%.

Phụ cấp ưu đãi nghề của nhân viên y tế được quy định từ 30% đến 80%, tùy vị trí, công việc và nơi công tác. Ảnh: Đinh Hà.

Theo quy định mới, mức phụ cấp 60% áp dụng với viên chức thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người mắc bệnh truyền nhiễm, trừ bệnh truyền nhiễm nhóm A và HIV/AIDS; người cao tuổi không tự phục vụ được.

Nhóm này còn bao gồm người làm xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, độc chất; kiểm định kháng huyết thanh dại, uốn ván và nọc rắn; thực hiện xạ trị, hóa trị, sinh học phân tử, y học hạt nhân; pha chế, chia liều dược chất phóng xạ, thuốc điều trị ung thư.

Viên chức trực tiếp giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm, gồm giám sát ca bệnh và lấy mẫu bệnh phẩm tại cộng đồng, cũng thuộc nhóm hưởng mức 60%.

Mức phụ cấp 50% dành cho viên chức trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật nặng, người bệnh gây mê hồi sức, bỏng, da liễu, nhi.

Các công việc chẩn đoán hình ảnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và dược lâm sàng cũng thuộc nhóm được hưởng mức phụ cấp này.

Mức 40% áp dụng với nhiều nhóm viên chức làm chuyên môn y tế như xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; thăm dò chức năng; giám định y khoa; y, dược cổ truyền.

Nhóm này còn bao gồm người làm sản xuất, pha chế thuốc hóa dược; bảo quản, cấp phát thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế; kiểm định, kiểm nghiệm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế, hóa chất thông thường, mỹ phẩm, thực phẩm.

Viên chức thực hiện giám sát, phân tích, đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm; dinh dưỡng trong phòng bệnh, dinh dưỡng lâm sàng; sử dụng, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế; chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng thuộc nhóm này.

Ngoài ra, mức 40% áp dụng với viên chức chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, người cao tuổi, thương binh, bệnh binh tại các cơ sở điều dưỡng người có công, trừ các trường hợp thuộc nhóm hưởng mức cao hơn.

Viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần và cấp cứu ngoại viện cũng được hưởng phụ cấp 40%.

Mức phụ cấp 30% được áp dụng đối với viên chức làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số, trừ các trường hợp đã được quy định ở các nhóm hưởng mức cao hơn.

Nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập cũng thuộc nhóm hưởng phụ cấp 30%.

Ngoài ra, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế được hưởng mức này.

Nghị định cũng quy định người làm việc theo hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế, nếu được xếp lương theo bảng lương của viên chức do Nhà nước quy định và được phân công trực tiếp làm các công việc thuộc các nhóm nêu trên, sẽ được hưởng phụ cấp theo mức tương ứng.

Đối với người làm việc theo hợp đồng lao động nhưng không thuộc nhóm trên, nếu được phân công trực tiếp thực hiện các công việc thuộc các nhóm được quy định, mức phụ cấp sẽ thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Nghị định quy định mỗi viên chức, người lao động hợp đồng nếu được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp ưu đãi nghề khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. Ảnh: Việt Linh.

Tính phụ cấp theo hệ số lương

Nghị định quy định mỗi viên chức, người lao động hợp đồng nếu được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp ưu đãi nghề khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

Đối với người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang, nếu đồng thời thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định này và phụ cấp đặc thù khác có cùng tính chất thì cũng chỉ được hưởng một mức cao nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Phụ cấp ưu đãi nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm trên hệ số lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

Khoản phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Nghị định xác định viên chức làm chuyên môn y tế là người có trình độ chuyên môn phù hợp, được cấp có thẩm quyền phân công vào vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành y tế.

Mức độ thường xuyên làm công việc chuyên môn được xác định tối thiểu bằng 50% thời giờ làm việc bình thường trong tháng theo quy định của Bộ luật Lao động.

Nghị định số 350/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2026. Các mức phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại Nghị định được thực hiện kể từ ngày 1/1/2026.