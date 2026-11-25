Từ tin báo của người dân qua đường dây nóng, lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, xử lý tài xế điều khiển xe khách khi không có giấy phép lái xe, khiến cả tài xế và chủ phương tiện đối diện tổng mức phạt lên tới 80 triệu đồng.