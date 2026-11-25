Phụ cấp của Chánh án Tòa án khu vực không cao hơn của Chánh tòa cấp tỉnh
Sáng 25/11, tiếp tục Phiên họp thứ 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11, bảo đảm tính thống nhất, hợp lý trong chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành Tòa án và Kiểm sát.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/phu-cap-cua-chanh-an-toa-an-khu-vuc-khong-cao-hon-cua-chanh-toa-cap-tinh-10444874.html