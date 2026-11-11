Phú Bình phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Chuồng trại chăn nuôi của anh Phạm Bá Dũng ở xóm Cô Dạ.

Đến khu vực chăn nuôi lợn của gia đình anh Phạm Bá Dũng, ở xóm Cô Dạ, điều dễ nhận thấy là chuồng trại được xây dựng khá quy củ, không có mùi hôi khó chịu. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, anh Dũng hiểu rằng để duy trì hoạt động chăn nuôi lâu dài, bên cạnh việc chăm sóc, bảo đảm chất lượng đàn vật nuôi, xử lý chất thải là khâu quan trọng.

Anh Phạm Bá Dũng cho biết: Ngay từ khi bắt đầu khởi nghiệp, gia đình tôi đã được các chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chuồng trại theo quy chuẩn chăn nuôi. Chất thải được thu gom, xử lý qua hệ thống hầm biogas, sau đó tận dụng để chăm bón cây trồng trên diện tích vườn đồi. Cách làm này không chỉ hạn chế nguy cơ ô nhiễm mà còn tận dụng hiệu quả nguồn chất thải sau xử lý phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Từ mô hình này có thể thấy, việc chủ động đầu tư chuồng trại, tuân thủ quy trình kỹ thuật và xử lý chất thải đúng cách có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế ô nhiễm. Đây cũng là điều kiện để hoạt động chăn nuôi duy trì ổn định, hài hòa với đời sống của cộng đồng dân cư.

Hiện nay, toàn xã Phú Bình có 41 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ, gồm 14 trang trại lợn, 27 trang trại gia cầm; bên cạnh đó là khoảng 3.500 hộ chăn nuôi nông hộ.

Trang trại chăn nuôi được bố trí xa khu dân cư.

Trong 3 năm trở lại đây, bình quân mỗi năm, tổng đàn gia súc của xã đạt khoảng 58.000 con, sản lượng khoảng 7.300 tấn; đàn gia cầm đạt khoảng 420.000 con, sản lượng khoảng 1.200 tấn.

Quy mô sản xuất này mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, song cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất thải, phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Nếu không được thu gom, xử lý đúng quy trình, chất thải chăn nuôi có thể gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Trước thực tế đó, xã Phú Bình chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên thú y tại cơ sở. Thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình chăn nuôi tại các xóm, lực lượng này không chỉ hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mà còn tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ môi trường.

Ông Dương Ngọc Mơ, Cộng tác viên thú y xã Phú Bình, cho biết: Bản thân luôn xác định rõ trách nhiệm trong việc nắm bắt tình hình chăn nuôi tại các xóm, kịp thời tham mưu cho địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở chăn nuôi.

Ông Dương Ngọc Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Bình, khẳng định: Trong cơ cấu kinh tế, địa phương rất coi trọng lĩnh vực chăn nuôi nhưng không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Vì vậy, xã thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý những trường hợp chăn nuôi gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Với quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, Phú Bình đang từng bước chuyển hoạt động chăn nuôi theo hướng an toàn, có trách nhiệm và bền vững.