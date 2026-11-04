Phú Bình: Nguồn nước sinh hoạt từng bước ổn định

Công trình nước sinh hoạt Hương Sơn, xã Phú Bình đã được khắc phục

sự cố, cấp nước ổn định trở lại.

Công trình cấp nước sinh hoạt Hương Sơn được đưa vào hoạt động từ năm 2005, có công suất thiết kế 1.000m³/ngày đêm, phục vụ hơn 700 hộ dân cùng các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn. Nguồn nước đầu vào chủ yếu được khai thác từ sông máng, sau đó xử lý để cung cấp cho các đối tượng sử dụng.

Trước đây, công trình do Trung tâm Dịch vụ đô thị huyện Phú Bình quản lý. Từ tháng 7-2025, công trình được chuyển giao cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên quản lý. Trong quá trình vận hành, đơn vị gặp không ít khó khăn do nhiều hạng mục đã xuống cấp, công nghệ xử lý được xây dựng từ lâu. Đặc biệt, hệ thống đường ống dẫn nước bằng gang đã cũ, hoen gỉ theo thời gian, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước cung cấp.

Từ quý III năm nay, tình trạng càng trở nên khó khăn khi sông máng, nguồn nước đầu vào chính của công trình được sửa chữa bờ và đáy, khiến nguồn nước bị đục, có những ngày không thể khai thác. Điều này làm gián đoạn việc cấp nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Ông Hồ Anh Tuấn, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên, cho biết: Khi xảy ra sự cố, đơn vị đã thay toàn bộ hệ lọc, sử dụng hóa chất xử lý nước và tiến hành xét nghiệm mẫu. Chỉ khi các chỉ tiêu bảo đảm, nước mới được cấp trở lại cho khách hàng. Tuy nhiên, đây mới là giải pháp khắc phục trước mắt. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục nhằm cải thiện chất lượng nước, bảo đảm việc cấp nước ổn định hơn.

Nguồn nước sinh hoạt từng bước ổn định, bảo đảm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân.

Thực tế tại xóm La Sơn cho thấy, sau thời gian khắc phục, nguồn nước đã cơ bản trở lại bình thường. Ông Nguyễn Tiên Tiến, một hộ dân sử dụng nước của công trình, chia sẻ: Đến nay, nguồn nước đã ổn định. Người dân mong muốn việc cấp nước thời gian tới được duy trì đều đặn, bảo đảm chất lượng.

Mặc dù sự cố trước mắt đã được xử lý, những hạn chế về hạ tầng của Công trình cấp nước Hương Sơn vẫn cần được quan tâm. Sau hơn hai thập kỷ vận hành, việc tiếp tục sử dụng công nghệ xử lý cũ và hệ thống đường ống xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng cũng như khả năng cung cấp nước, nhất là khi nguồn nước đầu vào có biến động.

Theo ông Dương Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Bình, hiện trên địa bàn có hơn 82% số hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Thời gian tới, xã sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp nước, đẩy mạnh việc thi công, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân.

Từ những phản ánh của người dân có thể thấy, điều mong mỏi không chỉ là nguồn nước được cấp trở lại sau mỗi sự cố, mà quan trọng hơn là được sử dụng nguồn nước sạch, an toàn và ổn định mỗi ngày.