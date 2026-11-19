Phú Bình đang m xây dựng các tuyến mương để phục vụ cho vụ sản xuất tới.

Gần 20 năm qua, ông Dương Nghĩa Đô, ở xóm Thượng, xã Phú Bình, nhiều lần kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư tuyến mương nội đồng phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí, mong mỏi ấy vẫn chưa được thực hiện.

Năm 2026, tuyến mương được đầu tư xây dựng kiên cố, niềm vui của người nông dân cũng theo đó được nhân lên. Công trình không chỉ giải quyết khó khăn về nguồn nước mà còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền xã Phú Bình đối với hạ tầng thủy lợi, tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất.

Dẫn chúng tôi đi dọc tuyến mương mới được cứng hóa, ông Đô không giấu được niềm phấn khởi. Trước đây, chủ yếu là mương đất, nhiều đoạn rò rỉ, sạt lở khiến nước không thể dẫn đến những thửa ruộng cuối tuyến. Mỗi vụ gieo cấy, người dân phải thay nhau trực đêm, đắp vá từng đoạn để lấy nước, nhưng vẫn không bảo đảm đủ nước cho sản xuất.

Từng có gần 20 năm làm Trưởng xóm, ông Đô nhiều lần đề xuất đầu tư xây dựng công trình, song chưa được giải quyết do thiếu kinh phí. Vì vậy, khi tuyến mương được chính quyền xã quan tâm triển khai, người dân rất phấn khởi.

Niềm vui ấy cũng là tâm trạng chung của các hộ canh tác trên cánh đồng xóm Thượng. Bà Dương Thị Thân cho biết: Trước đây, mỗi vụ cấy, vợ chồng tôi thường phải thay nhau thức đêm chờ nước, đồng thời đắp vá những vị trí mương bị thủng. Có khi mất nhiều công sức nhưng gia đình cũng chỉ lấy đủ nước để cấy vài sào ruộng. Nay, tuyến mương được bê tông hóa, dòng nước lưu thông thuận lợi hơn, việc lấy nước phục vụ sản xuất đã giảm khó khăn.

Để công trình được triển khai thuận lợi, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây cối, hoa màu, tháo dỡ công trình trên đất, tạo mặt bằng thi công. Tiêu biểu như gia đình bà Dương Thị Dậu không chỉ đồng thuận hiến đất mà còn phá bỏ bờ rào để xe chở vật liệu có thể đi qua, phục vụ xây dựng tuyến mương. Sự chung sức ấy thể hiện tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của người dân đối với công trình phục vụ lợi ích chung, góp phần giúp dự án sớm hoàn thành.

Bà Dương Thị Thân chia sẻ với phóng viên về việc hiến đất xây dựng kênh mương.

Không chỉ ở xóm Thượng, thời gian qua, xã Phú Bình đã tập trung rà soát, đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương, hồ đập trên địa bàn. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ tháng 7-2025, địa phương xác định phát triển sản xuất nông nghiệp vẫn là nhiệm vụ quan trọng, trong đó hạ tầng thủy lợi giữ vai trò thiết yếu.

Xã đã đầu tư hơn 23 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa các công trình kênh mương, hồ đập. Trong đó, xây dựng 18 tuyến mương nội đồng, tổng chiều dài 7.334m, với kinh phí dự toán gần 14,9 tỷ đồng. Đến nay, 14 tuyến đã bàn giao đưa vào sử dụng; 4 tuyến còn lại đang thi công.

Địa phương phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch trong năm. Ông Dương Ngọc Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Bình, cho biết: Địa phương luôn xác định sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng nên tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương, hồ đập, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất của người dân. Đến nay, 100% diện tích canh tác của xã đã chủ động được nguồn nước.

Theo thống kê, toàn xã hiện có 63,8km kênh mương, trong đó 48km đã được cứng hóa, đạt khoảng 75,2%. Cùng với đầu tư kiên cố hóa, địa phương chú trọng quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy, sửa chữa những vị trí hư hỏng nhằm nâng cao hiệu quả dẫn nước. Nhờ đó, hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới cho 1.297ha đất canh tác, bảo đảm chủ động nguồn nước trên toàn bộ diện tích sản xuất của xã.

Chủ động nguồn nước không chỉ giúp người dân thuận lợi bố trí thời vụ, giảm công sức tưới tiêu mà còn hạn chế rủi ro do thiếu nước, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Kết quả sản xuất nông nghiệp của địa phương ghi nhận những tín hiệu tích cực. Dự ước cả năm, sản lượng lương thực có hạt của xã đạt hơn 15.000 tấn, bằng 100,12% kế hoạch được giao.

Từ những tuyến mương bê tông mới được xây dựng đến sự đồng thuận, chung sức của người dân, đầu tư hạ tầng thủy lợi đang từng bước tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp ở Phú Bình.

Nguồn nước được bảo đảm giúp người nông dân thêm yên tâm bám đồng ruộng, tạo nền tảng để địa phương phát huy tiềm năng sản xuất, nâng cao thu nhập, hướng tới phát triển nông nghiệp ổn định và bền vững.