Phú Bài phát động thực hiện nếp sống văn minh

Các đơn vị ký cam kết triển khai thực hiện mô hình.

Tại lễ phát động, các đại biểu được quán triệt các văn bản của thành phố và phường về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang; tuyên truyền hình thức hỏa táng, xây dựng nghĩa trang văn minh. Đồng thời, phường triển khai mô hình khu dân cư với 4 tiêu chí: “Tự quản”, “Đoàn kết”, “Văn minh” và “Hạnh phúc”.

Mô hình nhằm phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong quản lý các hoạt động cộng đồng; giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng gia đình hòa thuận, cộng đồng an toàn, nghĩa tình.

Theo kế hoạch, phường phấn đấu 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện các nội dung của mô hình; 100% tuyến đường được vệ sinh định kỳ, không có điểm tồn đọng rác thải; 95% hộ thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và vệ sinh môi trường; 98% hộ chấp hành tốt pháp luật, đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 90% tuyến đường, ngõ phố đạt tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Dịp này, Ban Công tác Mặt trận 17 tổ dân phố đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, văn minh, hạnh phúc”, với phương châm “Nhân dân biết - Nhân dân bàn - Nhân dân làm - Nhân dân giám sát - Nhân dân thụ hưởng”.