'Phú bà' Sài thành lấy chồng kém 9 tuổi, sinh 2 con vẫn sở hữu body đồng hồ cát, diện bikini da báo khoe dáng ở tuổi 37

“Phú bà” Sài thành khoe dáng nóng bỏng với bikini da báo

Mới đây, Lucie Nguyễn chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại châu Phi, thu hút sự quan tâm của người theo dõi. Nữ doanh nhân lựa chọn bộ bikini hai mảnh họa tiết da báo, khoe đường cong cơ thể cùng phong cách thời trang táo bạo.

Thiết kế gồm áo có gọng nâng, viền ren trắng kết hợp quần buộc dây khoét hông cao, giúp tôn vòng eo và tạo hiệu ứng đôi chân dài. Họa tiết da báo nổi bật trên nền da sáng càng làm tăng vẻ quyến rũ của bà mẹ hai con.

Lucie Nguyễn tên thật là Nguyễn Phương Dung, sinh năm 1989 tại TP.HCM. Trước khi được biết đến với vai trò doanh nhân và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, cô từng làm công việc trang điểm, tạo mẫu tóc và nhiếp ảnh.

Trong quá trình làm nghề, Lucie Nguyễn có cơ hội hợp tác với nhiều nghệ sĩ Việt, đồng thời duy trì mối quan hệ thân thiết với Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên và một số gương mặt nổi tiếng khác. Sau đó, cô chuyển hướng sang kinh doanh, phát triển các thương hiệu thời trang và xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Lucie Nguyễn cũng từng được chú ý. Cô kết hôn với Trần Tuấn Dương, sinh năm 1998, kém vợ 9 tuổi. Cặp đôi hiện có hai con gái.

Sau hai lần sinh nở, Lucie Nguyễn vẫn thường xuyên xuất hiện với những trang phục ôm dáng, khoe vòng eo thon và phong cách trẻ trung.

Sở hữu tủ đồ hàng hiệu đắt đỏ, chuộng phong cách gợi cảm ở tuổi 37

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Lucie Nguyễn còn được gọi vui là “phú bà” Sài thành nhờ cuộc sống sung túc và niềm yêu thích thời trang xa xỉ.

Trên trang cá nhân, cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh tủ đồ với các thiết kế đến từ những thương hiệu như Hermès, Céline, Louis Vuitton, Chanel và Jacquemus.

Một trong những món phụ kiện nổi bật của Lucie Nguyễn là chiếc túi Hermès Kelly màu cam. Theo thông tin được giới thiệu, dòng túi này có giá khởi điểm khoảng 10.600 USD, tương đương 248 triệu đồng, tùy phiên bản và thời điểm.

Cô còn sở hữu các mẫu túi nhỏ như Jacquemus Le Chiquito, có mức giá tham khảo khoảng 563 USD, tương đương hơn 13 triệu đồng, và túi Diesel 1DR giá khoảng 650 USD, tương đương hơn 15 triệu đồng.

Dù yêu thích hàng hiệu, Lucie Nguyễn không bó buộc bản thân trong một phong cách nhất định. Khi xuất hiện tại các sự kiện, cô thường lựa chọn váy áo nữ tính, tôn dáng. Trong đời thường, nữ doanh nhân lại chuộng áo phông rộng, quần short, bốt cao cổ hoặc những thiết kế mang màu sắc trẻ trung.

Đặc biệt, mỗi khi đi nghỉ dưỡng, bà mẹ hai con thường diện bikini với nhiều kiểu dáng khác nhau. Ngoài bộ đồ bơi họa tiết da báo mới đây, cô từng lựa chọn bikini trắng đan dây, đồ bơi màu xanh bơ và thiết kế dệt kim hồng nổi bật.

Những mẫu bikini khoét hông cao, kết hợp kính râm hoặc mũ rộng vành là lựa chọn quen thuộc của Lucie Nguyễn, giúp cô vừa khoe vóc dáng vừa tạo điểm nhấn thời trang.

Ở tuổi 37, Lucie Nguyễn tiếp tục thu hút sự chú ý bởi phong cách biến hóa linh hoạt, từ nữ tính, thanh lịch đến phóng khoáng, gợi cảm. Cuộc sống gia đình cùng gu ăn mặc của nữ doanh nhân vẫn là chủ đề được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội quan tâm.